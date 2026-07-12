Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες έκλεισαν 18 καταστήματα, ενώ συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους 28 σημεία πώλησης.

Η αμερικανική αλυσίδα ένδυσης Tillys, γνωστή για την παρουσία της σε εμπορικά κέντρα (malls) και τη στόχευσή της σε νεανικό κοινό, συνεχίζει να περιορίζει το δίκτυο των φυσικών της καταστημάτων, καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες έκλεισαν 18 καταστήματα, ενώ συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους 28 σημεία πώλησης. Πλέον η εταιρεία διατηρεί περίπου 220 καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημαντικά λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν.

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού κόστους και ενίσχυσης της κερδοφορίας. Η Tillys επιλέγει να αποχωρεί από καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις πιο αποδοτικές τοποθεσίες και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πελατών.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η μειωμένη επισκεψιμότητα στα εμπορικά κέντρα, η μετατόπιση των καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές αγορές και ο έντονος ανταγωνισμός από μεγάλες αλυσίδες λιανικής και διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των νεότερων ηλικιών έχουν αναγκάσει πολλές παραδοσιακές εταιρείες ένδυσης να επανεξετάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Παρότι η μείωση του αριθμού των καταστημάτων μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση συρρίκνωσης, η διοίκηση θεωρεί ότι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε πιο κερδοφόρες τοποθεσίες μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της εταιρείας. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται ήδη από αρκετές γνωστές αλυσίδες λιανικής, οι οποίες επιδιώκουν να εξισορροπήσουν το φυσικό δίκτυο καταστημάτων με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

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Η περίπτωση της Tillys αντικατοπτρίζει τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον χώρο του λιανεμπορίου. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία, να επενδύουν στις ψηφιακές πωλήσεις και να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Το κλείσιμο καταστημάτων δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία, αλλά συχνά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιοργάνωσης που στοχεύει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της εταιρείας σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πηγή thestreet.com