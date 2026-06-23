Ο συλληφθέντας δρούσε από τον Φεβρουάριο του 2026, κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, στοχοποιώντας καταστήματα στη Νέα Ιωνία.

Τέλος στη δράση ενός 26χρονου έβαλε η αστυνομία, ο οποίος πραγματοποιούσε κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (20/06), ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές κατ΄ επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ΄ εξακολούθηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Ο συλληφθέντας δρούσε από τον Φεβρουάριο του 2026, κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Αφού εντόπιζε τα καταστήματα στόχους, αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό τους, παραβιάζοντας κλειδαριές και θραύοντας υαλοπίνακες με τη χρήση μεταλλικού καπακιού φρεατίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών – διαρρήξεων, από καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.