Η θαλάσσια ρύπανση εντοπίσηκε στον όρμο Κράκαρη στα Λιπάσματα Δραπετσώνας.

Συνελήφθη ο 59χρονος πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου για θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή κατάλοιπα στην περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Η θαλάσσια ρύπανση εντοπίστηκε στον όρμο Κράκαρη. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και πλοίο απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος, διαπιστώνοντας περιορισμένη ρύπανση ιριδίζουσας μορφής, έκτασης περίπου πέντε τετραγωνικών μέτρων, μεταξύ δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας και της προβλήτας της εγκατάστασης. Η ρύπανση είχε περιοριστεί εντός πλωτού απορροφητικού φράγματος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ευρύτερης περιοχής εντοπίστηκαν, έξω από το λιμάνι του Πειραιά και κοντά στα έργα επέκτασής του, διάσπαρτες κηλίδες πετρελαιοειδών συνολικής έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης έγινα μηχανικές αναδεύσεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και πλωτά μέσα ιδιωτικής αντιρρυπαντικής εταιρείας. Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Από τα σημεία της ρύπανσης, καθώς και από δεξαμενή του πλοίου, ελήφθησαν δείγματα, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο 59χρονος πλοίαρχος καθώς, σύμφωνα με το Λιμενικό, αποδέχθηκε την ευθύνη για τη ρύπανση των πέντε τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου έως την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

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Με πληροφορίες του ΑΠΕ