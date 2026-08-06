Πολλοί πιστεύουν ότι για να βελτιώσουν την υγεία και τη μακροζωία τους πρέπει να αλλάξουν τα πάντα από τη μία μέρα στην άλλη. Στην πραγματικότητα, οι μικρές αλλαγές έχουν μεγαλύτερη αξία.

Όταν μιλάμε για «μακροζωία», η διάρκεια της ζωής είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Το πραγματικό ζητούμενο είναι η παράταση των χρόνων που διανύουμε με καλή υγεία, διατηρώντας τη ζωντάνια, τη διαύγεια και την αυτονομία μας.

Σύμφωνα με τον Δρ. David Barzilai, ειδικό στη ιατρική της μακροζωίας και επιστημονικό επιμελητή του Πανεπιστημίου Harvard, η γενετική παίζει ρόλο, αλλά ο τρόπος ζωής είναι εξίσου καθοριστικός. Η έρευνα αναδεικνύει σταθερά πέντε καθημερινές συνήθειες ως τους θεμελιώδεις πυλώνες της μακροζωίας.

1. Σωματική κίνηση

Η άσκηση βελτιώνει ταυτόχρονα σχεδόν κάθε σύστημα του οργανισμού - από την ευαισθησία στην ινσουλίνη έως την υγεία του εγκεφάλου και την πυκνότητα των οστών. Η καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες πρόβλεψης της μακροζωίας.

Τι συνιστάται: 150 λεπτά μέτριας ή 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα, σε συνδυασμό με ασκήσεις ενδυνάμωσης δύο φορές την εβδομάδα.

Καθημερινή κίνηση: Ακόμη και τα σύντομα διαλείμματα 2–3 λεπτών ήπιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της καθιστικής εργασίας βελτιώνουν αισθητά τα επίπεδα γλυκόζης και την αρτηριακή πίεση.

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2. Διατροφή

Η διατροφή διαμορφώνει το μεταβολικό περιβάλλον των κυττάρων, ελέγχοντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τις φλεγμονές.

Φυσικές τροφές: Η βάση των γευμάτων πρέπει να αποτελείται από ανεπεξέργαστα τρόφιμα.

Πρωτεΐνη: Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη όσο μεγαλώνουμε για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Έλεγχος γλυκόζης: Για να αποφεύγονται οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου, οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες πρέπει να συνδυάζονται με πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες.

3. Ποιοτικός ύπνος

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος αποβάλλει μεταβολικά υπολείμματα, εδραιώνει τη μνήμη και ρυθμίζει τις ορμόνες της όρεξης και του στρες.

Αν και οι 7-8 ώρες είναι το επιθυμητό όριο, η έρευνα δείχνει ότι η σταθερότητα στο ωράριο (ειδικά η σταθερή ώρα αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα) είναι πιο σημαντική από την ποσότητα.

4. Μείωση του χρόνιου στρες

Ενώ το οξύ στρες προετοιμάζει τον οργανισμό για άμεση δράση, το χρόνιο στρες κρατά το σώμα σε μια διαρκή κατάσταση συναγερμού. Με την πάροδο των ετών, επιβαρύνει το καρδιοαγγειακό και ανοσοποιητικό σύστημα, διαταράσσει το μεταβολισμό και επιταχύνει τη γήρανση.

Η σωματική άσκηση, ο επαρκής ύπνος, η έκθεση στο φυσικό φως και η επαφή με οικεία πρόσωπα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί αποσυμπίεσης από τις ψηφιακές εφαρμογές χαλάρωσης.

5. Κοινωνικές συνδέσεις

Οι ανθρώπινες σχέσεις συχνά παραμελούνται, παρόλο που τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η κοινωνική απομόνωση επηρεάζει τα ποσοστά επιβίωσης όσο και οι παραδοσιακοί δείκτες υγείας.

Δεν χρειάζονται μεγάλες χειρονομίες. Αρκεί μια σταθερή, εβδομαδιαία συνήθεια: μια τακτική τηλεφωνική επαφή, η συμμετοχή σε μια ομάδα εθελοντισμού ή ένας καθημερινός περίπατος στη γειτονιά. Οι ουσιαστικές σχέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα που δίνουμε στην άσκηση ή στην αρτηριακή μας πίεση.