Ως «πραγματικό ηγέτη του δυτικού κόσμου» χαρακτήρισαν τον Τραμπ ο υπουργός Υγείας και ο Γραμματέας της ΝΔ, τονίζοντας ότι μπορεί να παρέμβει στους Βρετανούς για την επιστροφή των Γλυπτών.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ως ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», είναι το μήνυμα που εξέπεμψαν στο Breitbart News, το οποίο απηχεί τις θέσεις της αμερικανικής ακροδεξιάς, του alt-right και του MAGA, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο υπουργός Υγείας παραχώρησε συνέντευξη στο Breitbart News νωρίτερα μέσα στη χρονιά και στάθηκε στη σημασία που έχει η επιστροφή των Γλυπτών για τους Έλληνες, καθώς και τη μεγάλη ιστορική ευκαιρία που έχει ο Τραμπ, σε περίπτωση που εμπλακεί και πιέσει τους Βρετανούς να τα επιστρέψουν.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ως φυσικός ηγέτης του δυτικού κόσμου, αντιλαμβάνεται πως εκπροσωπεί το πνεύμα των ιδρυτών της αμερικανικής δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν τεράστιο σεβασμό για την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη και από τις οποίες άντλησαν τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδόμησαν την αμερικανική δημοκρατία. Είμαι, λοιπόν, βέβαιος ότι θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη βρετανική κυβέρνηση ώστε να κάνει το σωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Όχι μόνο εδώ, αλλά παντού. Όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι στη Δύση – και όχι μόνο στη Δύση – αντιλαμβάνονται ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν».

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε είπε: «Ακόμη και οι Βρετανοί δεν λένε “όχι”. Δεν λένε “δεν θα τα επιστρέψουμε ποτέ”. Λένε απλώς: “Ας δούμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή”».

Στο ίδιο μέσο, μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η παρακαταθήκη του Τραμπ θα διαρκούσε «για αιώνες», αν κατάφερνε να πείσει τη βρετανική κυβέρνηση να επιστρέψει τα Γλυπτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ συνέβαλλε ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η προσφορά του θα ξεπερνούσε τα όρια της διπλωματίας. Θα αποτελούσε μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου η πολιτική ηγεσία υπηρετεί τον ίδιο τον πολιτισμό […] Πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ως πραγματικός ηγέτης της Δύσης, έχει την ευκαιρία να αφήσει μια κληρονομιά που θα αντέξει στους αιώνες».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Breitbart, και επιφανείς Βρετανοί πιστεύουν ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς είναι ο Ελληνοβρετανός επιχειρηματίας Άντριου Α. Ντέιβιντ. «Η υποστήριξη του προέδρου Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό σημείο καμπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δηλώσεις παραχώρησε και ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), Οργανισμού που εκπροσωπεί Ελληνοαμερικανούς, λέγοντας ότι τα επιχειρήματα των Βρετανών κατά της επιστροφής των Γλυπτών έχουν πλέον εξαντληθεί και πως, εάν ο Τραμπ αναλάμβανε πρωτοβουλία και πετύχαινε τον επαναπατρισμό τους, η συμβολή του θα ήταν τεράστια για τον δυτικό πολιτισμό.

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι με τον… Τραμπ

Ο Γεωργιάδης φορούσε μανικετόκουμπα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπως αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμα το Breitbart News. Δήλωσε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ και ότι κάνει τέτοιες κινήσεις για να προστατεύεται από τους «τρελούς αριστερούς».

«Συνήθως τα φοράω γιατί, όταν βλέπω κομμουνιστές, κάνω πάντα κάτι τέτοιο για να προστατεύομαι», είπε ο Γεωργιάδης. «Πάντα πίστευα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι ο ηγέτης ολόκληρης της Δύσης. Αυτή είναι η βασική του ευθύνη. Και ο λόγος που στήριξα δημόσια τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν είναι επειδή πιστεύω ότι, παρόλο που πολλοί άνθρωποι στη Δύση δεν το αντιλαμβάνονται, προστάτευσε τη Δύση από μια πολύ μεγάλη απειλή – από μια τεράστια απειλή. Μερικές φορές στην πολιτική πρέπει να παίρνεις πολύ δύσκολες αποφάσεις για να πετύχεις κάτι σημαντικό. Ο Τραμπ έκανε κάτι σημαντικό εκεί. Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων που διέθετε, κανείς δεν θα ήταν πλέον ασφαλής. Γι' αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο πραγματικός ηγέτης του δυτικού κόσμου».