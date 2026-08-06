Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 0,6%, φθάνοντας τα 4.332 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφει συνολικά κέρδη που προσεγγίζουν το 6%.

Ανοδικά κινείται για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση ο χρυσός, με την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τα ασθενέστερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ να ενισχύουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο. Παράλληλα, οι επενδυτές περιορίζουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων από τη Federal Reserve, διαμορφώνοντας ευνοϊκότερο περιβάλλον για την πορεία του χρυσού.

Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 0,6%, φθάνοντας τα 4.332 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφει συνολικά κέρδη που προσεγγίζουν το 6%.

Καταλύτης για την άνοδο αποτέλεσε η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη μερική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η οποία οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις και ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να ακολουθήσει ηπιότερη νομισματική πολιτική. Οι δύο χώρες συμφώνησαν στη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, προεξοφλώντας πλέον μία μόνο αύξηση έως το τέλος του έτους, έναντι δύο που ανέμεναν ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία της ADP έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο, τη χαμηλότερη επίδοση από τον Ιανουάριο και σημαντικά χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών για 70.000 θέσεις.

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Ωστόσο, η διοικήτρια της Federal Reserve, Λίζα Κουκ, επανέλαβε ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει έτοιμη να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων εφόσον ο πληθωρισμός δεν συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, προειδοποιώντας ότι η Fed ενδέχεται να μην έχει την πολυτέλεια να περιμένει προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

