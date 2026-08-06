Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο.

Η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), www.kepea.gr ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας 15ης Αυγούστου.

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021, άρθρο 203 ΠΔ 62/2025) κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, και ισχύουν τα εξής ως προς την αμοιβή της:

α) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

1) Όσοι εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον, ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

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2) Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα), ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

β) Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν

3) στην περίπτωση που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και η εργασία τους που παρέχεται το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας της εβδομάδας, με την επιφύλαξη και των λοιπών ρυθμίσεων της νομοθεσίας, η διάρκειά της απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβεί τις 8 (οκτώ) ώρες και το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τις παραπάνω προσαυξήσεις ημερομίσθιο τους προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%,

4) εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: