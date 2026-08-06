Νύχτα αγωνίας στην Άρτα -Έρευνα για την έκρηξη στο κέντρο υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι εκρήξεις και η φωτιά που σημειώθηκαν στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου, στην περιοχή της Γραμμενίτσας Άρτας, σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η Εισαγγελία Άρτας έδωσε εντολή για τη διενέργεια άμεσης και κατεπείγουσας έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία όρισε πραγματογνώμονα, ο οποίος θα αναλάβει να διερευνήσει σε βάθος τα αίτια του περιστατικού.

Η διερεύνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μια κρίσιμη ενεργειακή εγκατάσταση, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε καταγραφεί νέα βλάβη στο ΚΥΤ Αράχθου, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πόλη της Άρτας για αρκετές ώρες και οι ορεινές περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Τι είναι το ΚΥΤ Αράχθου

Το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αράχθου, στην περιοχή της Γραμμενίτσας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάγκης διασύνδεσης των μεγάλων υδροηλεκτρικών παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας με τον εθνικό κορμό του δικτύου. Η δημιουργία του συνδέεται χρονικά με την περίοδο ανάπτυξης των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή του Αράχθου και της Δυτικής Ελλάδας, καθώς ο ποταμός Άραχθος αποτέλεσε έναν από τους σημαντικούς ενεργειακούς άξονες της χώρας. Το ΚΥΤ λειτουργεί ως κόμβος υπερυψηλής τάσης και συνδέεται με βασικές ενεργειακές υποδομές, μεταξύ άλλων με το ΚΥΤ Αχελώου, τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Μεσοχώρας και άλλες γραμμές μεταφοράς του Συστήματος. Ο ΑΔΜΗΕ καταγράφει τις συγκεκριμένες διασυνδέσεις στο δίκτυό του.

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Το ΚΥΤ Αράχθου αποτελεί τμήμα της μεγάλης υποδομής μεταφοράς που αρχικά αναπτύχθηκε από τη ΔΕΗ και στη συνέχεια πέρασε στη διαχείριση του ΑΔΜΗΕ, μετά τον διαχωρισμό παραγωγής – μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη διαχείριση της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ, συνδέεται με τη δυνατότητα νέων ενεργειακών επενδύσεων, συμμετέχει στη σταθερότητα του δικτύου της Ηπείρου.

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