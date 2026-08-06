Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών της Metlen ανήλθε στα 3,987 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, έναντι 3,608 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11%.

Η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου και η σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Metlen βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων προς τους αναλυτές από τον εκτελεστικό πρόεδρο του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ο επικεφαλής της εταιρείας υποστήριξε ότι τα οικονομικά μεγέθη επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Metlen, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημαντική απομόχλευση που επιτεύχθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Αναφερόμενος στην εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του ομίλου και διεύρυνσης της επενδυτικής του βάσης. «Η κίνηση στο Λονδίνο δεν έγινε για τουρισμό, όπως κάποιοι έγραψαν. Πήγαμε για να ανεβάσουμε πολύ το ταβάνι του FTSE 100», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου δημιουργούν θετικές προοπτικές για τη συνέχεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, επισημαίνοντας ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23%, στα 550 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ. Όπως είπε, η επίδοση αυτή επέτρεψε στη Metlen να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να μειώσει το καθαρό χρέος κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσα σε έξι μήνες, νωρίτερα από τον αρχικό στόχο. Παράλληλα, ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,7, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντανακλά τόσο την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών όσο και τη διατήρηση χρηματοοικονομικής πειθαρχίας.

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο που προηγήθηκε, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη φάση για την εταιρεία, ενώ υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη των μετόχων συνέβαλε στην ταχεία ανάκαμψη. «Ήταν μια δύσκολη περίοδος για εμάς και πράγματι κάποιοι λίγοι φίλοι μας σχεδόν έχασαν την πίστη τους στην εταιρεία. Στο τέλος, όμως, η πίστη των μετόχων μάς έδωσε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις αστοχίες και να πετύχουμε turnaround της εταιρείας σε χρόνο ρεκόρ», ανέφερε.

Γάλλιο

Στο μέτωπο του γαλλίου, η διοίκηση επανέλαβε ότι σχεδιάζει την αύξηση της ετήσιας παραγωγής από 50 σε 60 τόνους τα επόμενα χρόνια, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη διεθνή ζήτηση. Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται αντίστοιχη κινητικότητα από ευρωπαϊκές εταιρείες. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι έχει συμφωνηθεί η διάθεση του 25% της συνολικής παραγωγής γαλλίου σε μεγάλο αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του αγοραστή λόγω ρήτρας εμπιστευτικότητας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε σε τιμή υψηλότερη από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών της Metlen ανήλθε στα 3,987 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, έναντι 3,608 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11%. Η ενίσχυση των εσόδων προήλθε κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων εμπορίας φυσικού αερίου και των υψηλότερων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη λιανική αγορά.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 550 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε σχέση με τα 445 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της εταιρείας. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 313 εκατ. ευρώ, από 254 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,18 ευρώ από 1,81 ευρώ. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 13,8% από 12,3%, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 7,9% από 7%.