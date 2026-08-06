Έχοντας συγκεντρώσει 23,26 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης, τα περισσότερα από κάθε άλλη σειρά και ταινία στις πλατφόρμες streaming.

Όταν κάνουμε λόγο για αριθμούς θεατών, το Netflix αναδεικνύεται σε αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο στο τοπίο του streaming. Η πλατφόρμα με το μεγάλο «Ν» έχει γίνει συνώνυμο του streaming και του binge watching με σειρές που μας έχουν κάνει να κολλήσουμε: Wednesday, Squid Game, κ.ά.



Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη σειρά επιστημονικής φαντασίας που κατέκτησε τις καρδιές των θαυμαστών για δέκα χρόνια, έριξε τίτλους τέλους το 2025 και τώρα ανακηρύσσεται η μεγαλύτερη σειρά στο streaming για το 2026.

Το Stranger Things είναι επίσημα η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο του streaming για το 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Nielsen για το πρώτο εξάμηνο του 2026, το Stranger Things αναδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο του streaming. Συγκεκριμένα, είναι ο τίτλος με τις περισσότερες προβολές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο από τον κατάλογο των σειρών όσο και των ταινιών.

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Από τις 29 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 28 Ιουνίου 2026, το Stranger Things συγκέντρωσε 23,26 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης σε όλη τη χώρα, καθιστώντας το τον πιο δημοφιλή τίτλο στα γενικά διαγράμματα (είναι επίσης Νο. 1 στα διαγράμματα Πρωτότυπων Σειρών).

Ακολουθεί το Bluey του Disney+ με 22,81 δισεκατομμύρια λεπτά, και το The Pitt του ΗΒΟ Max με 21,12 δισεκατομμύρια. Και ενώ το Stranger Things δεν υπάρχει πλέον στα συνολικά charts του Τop 10, συνεχίζει να συγκεντρώνει λεπτά θέασης από θαυμαστές που δεν μπορούν να σταματήσουν να παρακολουθούν την πέμπτη σεζόν.



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Η πέμπτη σεζόν πράγματι ήταν μια τεράστια επιτυχία για το Netflix και τους δημιουργούς, τους αδελφούς Ντάφερ. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα του φινάλε, στα τέλη του 2025, κράσαρε το Netflix. Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετοί φαν επιστρέφουν στα επεισόδια της πέμπτης σεζόν για να τα παρακολουθήσουν ξανά, καθώς μέρος από τα νούμερα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αφορούν συνδρομητές που την παρακολουθούν για ακόμα μια φορά.



Παράλληλα, όσοι θέλουν να ξαναζήσουν την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του '80, που η σειρά του Netflix πάντα φρόντιζε να διατηρεί αναλλοίωτη, υπάρχει η επιλογή να παρακολουθήσουν την πρώτη σεζόν σαν να βρισκόμαστε στο 1983. Μια ειδική, αναλογική έκδοση VHS (βιντεοκασέτα) του Stranger Things είναι τώρα διαθέσιμη και μας... χτυπάει αλύπητα με κύματα νοσταλγίας γεμίζοντας τα μάτια μας με όλη εκείνη την κοκκώδη εικόνα που μπορεί και να μας λείπει ορισμένες φορές...