Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά ανάμεσα στον Νέο Μαρμαρά και το Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:45, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της και την αποτροπή πιθανής επέκτασής της.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Σιθωνίας με υδροφόρες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο εντοπίστηκε κοντά στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής και χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα στον Νέο Μαρμαρά και το Πόρτο Καρράς. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και η φωτιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα, πριν προλάβει να επεκταθεί στη γύρω βλάστηση. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.