Το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα Πέμπτη θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 21:00 αντί στις 23:00.

Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή.

Οι αλλαγές στο ωράριο γίνεται λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου, στην επέκταση της Καλαμαριάς, με τη βασική γραμμή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, την Πέμπτη 6/8, το Μετρό θα λειτουργήσει μέχρι τις 21:00 (αντί για τις 23:00), και αύριο Παρασκευή 7/8 θα ξεκινήσει στις 07:00 αντί για τις 05:15.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών εργασιών, επανέρχεται το προϋπάρχον ωράριο λειτουργίας για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο από 7/8 διαμορφώνεται ως εξής∶ Δευτέρα - Πέμπτη: 05:15 - 23:00, Παρασκευή και Σάββατο 05:15 - 02:00 και Κυριακή 05:15 - 00:30. Εξαίρεση αποτελεί η Παρασκευή 7/8.

Οι ώρες αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία»