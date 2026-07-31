Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτό.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του τις Παρασκευές και τα Σάββατα, μετά από τα επανειλημμένα παράπονα και τις αντιδράσεις πολιτών που είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι τα τελευταία δρομολόγια ολοκληρώνονταν στις 23:00, περιορίζοντας τις μετακινήσεις κατά τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Συγκοινωνιακών Νέων, το νέο ωράριο θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Ειδικότερα, το Μετρό θα λειτουργεί:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 23:00

Παρασκευή – Σάββατο: 05:15 – 02:00

Κυριακή: 05:15 – 00:30.

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Πηγή: parallaximag.gr