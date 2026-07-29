Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 34χρονου από τη Θεσσαλονίκη.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από την εξαφάνιση του 34χρονου Χαράλαμπου Παπαγιαννόπουλου από τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης 29/7.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς και μπεζ μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.