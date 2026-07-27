Ο 14χρονος Σαχράμ Αζίζι και ο 15χρονος αδελφός του Αλί Αζίζι, εξαφανίστηκαν την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Δύο αδέλφια ηλικίας 14 και 15 ετών εξαφανίστηκαν από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο αδέλφια εξαφανίστηκαν την Κυριακή 16 Ιουλίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Πρόκειται για τον 14χρονο Σαχράμ Αζίζι και το 15χρονο Αλί Αζίζι, αφγανικής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε τη Δευτέρα 27/07/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος έχει ύψος 1.70 μ. ενώ ο αδελφός του 1,71μ. Και τα δύο παιδιά είναι 60 κιλά, έχουν μαύρα μαλλιά και μάτια και είναι άγνωστο τι φορούσαν όταν εξαφανίστηκαν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.