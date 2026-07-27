Ο πλοίαρχος μόλις είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο για Μύκονο, Κω και Ρόδο, όταν έλαβε εντολή να επιστρέψει στον προβλήτα του Νέου Μώλου Δραπετσώνας για τη διενέργεια ελέγχου.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κερατσινίου συνέλαβαν το μεσημέρι έναν 53χρονο πλοίαρχο φορτηγού - οχηματαγωγού πλοίου για παράβαση υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

Η σύλληψη έγινε μετά από ανώνυμη καταγγελία για παράτυπη φόρτωση του πλοίου και μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Σε βάρος του 53χρονου πλοιάρχου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 235 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, το πλοίο είχε μόλις αποπλεύσει με προορισμό τη Μύκονο, την Κω και τη Ρόδο, όταν έλαβε εντολή να επιστρέψει στον προβλήτα του Νέου Μώλου Δραπετσώνας για τη διενέργεια ελέγχου. Εκεί μετά από επιθεώρηση από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, διαπιστώθηκε ότι στο πλοίο επέβαιναν 15 συνοδοί οχημάτων, αντί των 12 που προβλέπονταν.

Επίση κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν τρία βυτιοφόρα οχήματα που μετέφεραν υγραέριο και είχαν τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο του πλοίου, αντί σε ανοικτό χώρο, κατά παράβαση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας.

Μετά τον έλεγχο, το φορτηγό - οχηματαγωγό εκφορτώθηκε πλήρως και πραγματοποιήθηκε νέα φόρτωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς. Στη συνέχεια, το πλοίο απέπλευσε για την εκτέλεση του εγκεκριμένου δρομολογίου του.

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Με πληροφορίες του ΑΠΕ