Η παράνομη δράση του ανθυποπλοίαρχου ξεκίνησε από τον Ιούνιο.

Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού, ο οποίος υπεξαιρούσε συστηματικά καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα και τα διέθετε προς πώληση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Συνελήφθησαν επίσης δύο ιδιώτες (47 και 54 ετών), αγοραστές των καυσίμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 28χρονος συγγενής του 54χρονου. Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από καταγγελία και αφορά υπεξαίρεση, παράβαση καθήκοντος, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις σχετικά με όπλα και ναρκωτικά.

Ο υπάλληλος, που ήταν επιφορτισμένος με την οδήγηση των υπηρεσιακών βυτιοφόρων, από τον Ιούνιο του 2025 μείωνε τις ποσότητες καυσίμων κατά τον ανεφοδιασμό και αποθήκευε τις υπεξαιρεθείσες ποσότητες σε κρυφούς χώρους στις κατοικίες του. Στη συνέχεια τις μετέφερε νύχτα ή πρώτες πρωινές ώρες σε κατάστημα του 54χρονου, έναντι περίπου 0,80 ευρώ ανά λίτρο.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά:

41 μπιτόνια με καύσιμα

5 όπλα (δίκαννα και καραμπίνες) με ληγμένες ή χωρίς άδεια

2 αεροβόλα όπλα και ξιφίδιο

30 φυσίγγια

2.300 ευρώ

10,58 γραμμάρια κάνναβης

3 οχήματα

3 κινητά και χειρόγραφες σημειώσεις

Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 9 περιπτώσεις υπεξαίρεσης καυσίμων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.