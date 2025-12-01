Οι επτά ανώτατοι διευθυντές των ΕΛΤΑ προωθούν για τον εαυτό τους υπερδιπλασιασμό των ετήσιων αποδοχών τους, από 55.812 σε 125.000 ευρώ, χωρίς τα bonus και τις πρόσθετες παροχές.

Το όργιο σπατάλης στα ΕΛΤΑ λαμβάνει πλέον διαστάσεις σκανδάλου, καθώς, την ώρα που ο οργανισμός βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής ασφυξίας, η διοίκησή του προωθεί χρυσές αμοιβές για τα λεγόμενα golden boys της διοικητικής πυραμίδας. Παρά τις διαβεβαιώσεις για αυστηρή περιστολή δαπανών και τον ισχυρισμό ότι χωρίς το κλείσιμο 204 καταστημάτων κινδυνεύει ακόμη και η καταβολή μισθών στους εργαζομένους, οι αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Όπως αποκαλύπτουν «Τα Νέα», οι επτά ανώτατοι διευθυντές των ΕΛΤΑ προωθούν για τον εαυτό τους υπερδιπλασιασμό των ετήσιων αποδοχών τους, από 55.812 σε 125.000 ευρώ, χωρίς τα bonus και τις πρόσθετες παροχές. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του ανώτατου management εκτινάσσεται έτσι στα 750.000 ευρώ ετησίως, ενώ για το 2024 οι δαπάνες για μισθούς και μπόνους ανήλθαν ήδη στα 481.000 ευρώ, έναντι 366.000 το 2023.

Οι αριθμοί αυτοί συνθέτουν μια εικόνα πλήρους αναντιστοιχίας με τη ζοφερή οικονομική πραγματικότητα της επιχείρησης, που βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία «εξυγίανσης» εδώ και χρόνια, με αλλεπάλληλα πακέτα διάσωσης και σκληρά μέτρα για το προσωπικό και τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ είχε φτάσει στις 13.417 ευρώ μηνιαίως, σχεδόν διπλάσιος από εκείνον του Πρωθυπουργού.

Παρά τις προειδοποιήσεις για αδυναμία πληρωμής των εργαζομένων και ανάγκη περικοπών, οι ίδιες οι κορυφές της διοικητικής πυραμίδας φαίνεται να εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους όρους αμοιβών που θυμίζουν εύρωστες πολυεθνικές και όχι μια δημόσια επιχείρηση στο χείλος της κατάρρευσης.

Έτσι, το αφήγημα περί «μετασχηματισμού» και «νοικοκυρέματος» υπονομεύεται εκ των έσω, την ώρα που εργαζόμενοι και πολίτες πληρώνουν το κόστος των επιλογών της διοίκησης.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Αυτή την στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα για προσπάθεια αυξήσεων μισθών που μπλοκαρίστηκε από το Υπερταμείο.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση «Οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι' αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου».