Η βελόνα στις δημοσκοπήσεις μένει κολλημένη για τα κόμματα εξουσίας, πλην όμως οι προσεισμοί για την επόμενη μέρα των εκλογών είναι πλέον πολύ ορατοί. Σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα πιστεύει κανείς πως έως τις κάλπες το σημερινό σκηνικό θα είναι το ίδιο.

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί:

ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ: Με τα σημερινά δεδομένα η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, εν προκειμένω της Νέας Δημοκρατίας, είναι σχεδόν αδύνατη. Το τελευταίο διάστημα εκείνο που μπορεί να αποκλειστεί είναι να μην λάβει το 25% που είναι το όριο που ένα κόμμα λαμβάνει το μπόνους του εκλογικού νόμου και να τεθεί από κάποιους θέμα «αλλαγής ηγεσίας εν πλω». Μπορεί δε οι δημοσκοπήσεις να δίνουν στη ΝΔ ακόμα και 31%, αλλά με βάση την αμφιλεγόμενη «εκτίμηση ψήφου». Η ηγεσία του κόμματος εξακολουθεί και έχει ως στόχο αρχικά το 28,31% των ευρωεκλογών και εν συνεχεία το 30%. Ποσοστό με το οποίο εκτιμά πως μπορεί είτε να διεκδικήσει με δεύτερες εκλογές την αυτοδυναμία είτε να θέσει τους δικούς της όρους σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Κυβέρνηση που πιθανότατα θα είναι με το ΠΑΣΟΚ.

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ; Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως όχι, καθώς η ΝΔ προηγείται με νταμπλ σκορ και ...βάλε! Το πρόβλημα σήμερα δεν φαίνεται σοβαρό, αλλά κοντά στις εκλογές μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αν δεν αλλάξει η κατάσταση, καθώς το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει. Πώς πχ θα μπορεί να πει πειστικά πως «σε ένα ή δυο μήνες θα ανατρέψω δέκα και βάλε μονάδες διαφορά;» όταν η ΝΔ θα προηγείται με νταμπλ σκορ; Και είναι απολύτως βέβαιο ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο στόχος της πρώτης θέσης θα γυρίσει μπούμερανγκ για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ; Πιθανόν και όχι. Ο πρωθυπουργός επιμένει πως δεν σχεδιάζει διπλές εκλογές με στόχο τη συσπείρωση της ΝΔ στην πρώτη κάλπη και όχι γιατί πράγματι το εννοεί. Το δύσκολο της υπόθεσης το δείχνει και η πρόσφατη παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα που διεμήνυσε πως θα τιμήσει το ρυθμιστικό του ρόλο, ευνοώντας σχηματισμό κυβέρνησης οπωσδήποτε μετά από τυχόν δεύτερες εκλογές.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; Θεωρείται πως αποτελεί αυτή τη στιγμή την επιδιωκόμενη θέση του Κ. Μητσοτάκη. Θα είναι σχεδόν αδύνατη τέτοια συγκυβέρνηση αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, πιθανή όμως αν αναδειχθεί τρίτο. Στόχος του Μαξίμου είναι να διεμβολίσει το ΠΑΣΟΚ αν ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει σε άρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ και συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για κάθε ενδεχόμενο το τελευταίο διάστημα κάποιοι από τη ΝΔ, χωρίς να έχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες την έγκριση του πρωθυπουργού επιχειρούν να ανοίξουν διαύλους με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν συζητάει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν και οι κάλπες μπορεί να φέρουν και «συμμαχίες και με το διάβολο», που έλεγε και ο Χαρίλαος Φλωράκης όταν συγκυβέρνησαν ΝΔ και ενιαίος Συνασπισμός το 1989.

ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ; Το μεγάλο ερώτημα είναι ασφαλώς αν τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν μπορεί να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ante portas χωρίς όμως να έχει αποφασίσει πότε θα το ανακοινώσει. Ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου λίγο διάστημα πριν στηθούν οι κάλπες. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να συγκροτήσει κόμμα και η Μαρία Καρυστιανού, παρότι στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα η στήριξή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εμφανίζει ραγδαία πτώση. Κοινή είναι η πεποίθηση πως ακόμα και με το κόμμα Τσίπρα τίποτε δεν θα είναι ίδιο στο πολιτικό σκηνικό και όλα τα σημερινά σενάρια θα πάνε στον ...κουβά. Αν πχ το κόμμα Τσίπρα αναδειχθεί δεύτερο ο Νίκος Ανδρουλάκης δύσκολα δεν θα αμφισβητηθεί, αλλά και δύσκολα το ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να θεωρηθεί κόμμα εξουσίας. Θα επανέλθει στις εποχές που θεωρούνταν μόνο ως συμπληρωματική δύναμη εξουσίας. Κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά θα πλήξει πολύ τη ΝΔ ακόμα και αν δεν λάβει από αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό της δύναμής του, αλλά από κόμματα στα δεξιά της ΝΔ. Τυχόν δε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα φέρει ξανά στις κάλπες πολίτες που δεν θα προσέρχονταν, με αποτέλεσμα οι ψήφοι που χρειάζονται για την αυτοδυναμία ή έστω για το όριο του 30% να είναι πολύ περισσότεροι.

