Ο τροπικός κυκλώνας Senyar, ένα σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή, προκάλεσε κατολισθήσεις που παρέσυραν σπίτια και βύθισαν στην λάσπη ολόκληρες πόλεις.

Η Σρι Λάνκα και η Ινδονησία ανέπτυξαν σήμερα στρατό σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες των χιλιάδων ανθρώπων που πλήττονται από τις καταστροφικές πλημμύρες που έχουν στοιχίσει τις τελευταίες ημέρες τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Διαφορετικά μετεωρολογικά φαινόμενα προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα, αλλά και στο μεγάλο νησί της Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο έφθασε σήμερα στη βόρεια Σουμάτρα - εν μέσω καταγραυγής για τα κακά αντανακλαστικά και την καθυστέρηση στη διανομή βοήθειας σε τρόφιμα.

Όπως ανακοίνωσε, «υπάρχουν χωριά απομονωμένα στα οποία, αν θέλει ο Θεός, θα μπορέσουμε να φθάσουμε».

{https://www.youtube.com/watch?v=REXhTndCh1g}

Ο Πραμπόβο Σουμπιάντο δέχεται αυξανόμενη πίεση για να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους - την ώρα που 500 ακόμη αγνοούνται.

Πρόκειται για το βαρύτερο απολογισμό από φυσική καταστροφή στην Ινδονησία μετά το σεισμό και το τσουνάμι που προκάλεσαν περισσότερους από 2.000 νεκρούς το 2018 στο Σουλαουέζι.

Αντίθετα από τον ομόλογό του της Σρι Λάνκα, ο ινδονήσιος ηγέτης δεν έχει απευθύνει έκκληση για διεθνή αρωγή.

Η κυβέρνησή του ανέπτυξε τρία πολεμικά πλοία για να μεταφέρουν βοήθεια στις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο και όπου πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί εξαιτίας της λάσπης και των συντριμμιών που άφησε πίσω της η καταιγίδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=-ch85GkyqwM}

Σημειώνεται πως 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ - μια εβδομάδα μετά - κάποια χωριά δεν έχουν λάβει ακόμη καμιά βοήθεια, με τον κόσμο να αναγκάζεται να κλέψει τρόφιμα και νερό για να επιβιώσει.

Εκατοντάδες νεκροί και σε Σρι Λάνκα - Ταϊλάνδη

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 334 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Σρι Λάνκα και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε στρατιωτικά ελικόπτερα για να βοηθήσει ανθρώπους αποκλεισμένους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, ενώ ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διεμήνυσε πως θα προχωρήσει στην ανοικοδόμηση.

Όπως σημείωσε πρόκειται για «την πιο μεγάλη και πιο δύσκολη [καταστροφή] της ιστορίας μας».

{https://www.youtube.com/watch?v=yEqDaaMpwiA}

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχασαν επίσης τη ζωή τους στη νότια Ταϊλάνδη, σε μια από τις πιο φονικές πλημμύρες που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δέκα χρόνια.

Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα αρωγής, όμως οι επικρίσεις του πληθυσμού για τη διαχείριση της καταστροφής πολλαπλασιάζονται και δύο τοπικοί αξιωματούχοι παύθηκαν.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Μαλαισία, όπου ισχυρές βροχές πλημμύρισαν επίσης εκτεταμμένες εκτάσεις γης στο κρατίδιο Περλίς, δύο άνθρωποι βρήκαν το θάνατο.