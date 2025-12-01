Οποιαδήποτε κίνηση του Τραμπ να «σβήσει το παρελθόν» της Ρωσίας στην ειρηνευτική συμφωνία θα ήταν «ένα ιστορικό λάθος, τεράστιων διαστάσεων», δήλωσε ο επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ στο Politico.

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Ουκρανία δεν πρέπει να «αθωώσει» τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι ρωσικές δυνάμεις, προειδοποίησε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ, θέτοντας ουσιαστικά μία νέα «κόκκινη γραμμή» για τη συμφωνία.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκράθ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός δεν θα έχει ως αποτέλεσμα να «ξεπλύνει» τη Ρωσία για τα εγκλήματα που διέπραξε.

Τα σχόλιά του αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι το αρχικό αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο περιελάμβανε την υπόσχεση «πλήρους αμνηστίας για πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου», παράλληλα με σχέδια για επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία.

Απαγωγές παιδιών, επιθέσεις κατά αμάχων

Η πίεση της ομάδας Τραμπ για την αποκατάσταση του Πούτιν έρχεται παρά τη διεθνή καταδίκη της Ρωσίας για φερόμενα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων της απαγωγής 20.000 παιδιών της Ουκρανίας και των επιθέσεων εναντίον αμάχων.

«Δεν νομίζω ότι η ιστορία θα κρίνει ευνοϊκά οποιαδήποτε προσπάθεια να "σβηστούν" τα ρωσικά εγκλήματα στην Ουκρανία», δήλωσε ο ΜακΓκράθ. «Πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτά τα εγκλήματα και αυτή θα είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις συζητήσεις», πρόσθεσε.

«Αν επιτρέπαμε την ατιμωρησία για αυτά τα εγκλήματα, θα σπέρναμε "σπόρους" για τον επόμενο γύρο επιθετικότητας και την επόμενη εισβολή», πρόσθεσε. «Και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένα ιστορικό λάθος τεράστιων διαστάσεων».

Οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για περισσότερα από 178.000 φερόμενα ρωσικά εγκλήματα από την έναρξη του πολέμου. Τον περασμένο μήνα, μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι οι ρωσικές αρχές είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στοχεύοντας Ουκρανούς κατοίκους σε επιθέσεις με drones, καθώς και εγκλήματα πολέμου με βίαιη μεταφορά και απέλαση αμάχων.

«Εκατομμύρια ζωές έχουν χαθεί ή καταστραφεί, άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί βίαια, έχουμε άφθονες αποδείξεις», δήλωσε ο ΜακΓκράθ.

Τον Μάρτιο του 2023, οι δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν, ονομάζοντάς τον «φερόμενο υπεύθυνο για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού [παιδιών]» από την Ουκρανία.

Όλα είναι μπίζνες για τον Τραμπ

Ωστόσο, ο Τραμπ και η ομάδα του μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δίωξη του Πούτιν.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει την ελπίδα να οικοδομήσει νέες οικονομικές και ενεργειακές συνεργασίες με τη Ρωσία, ενώ οι δύο ηγέτες έχουν συζητήσει ακόμη και τη διοργάνωση αγώνων χόκεϊ επί πάγου στη Ρωσία και τις ΗΠΑ μετά το τέλος του πολέμου.

Το σχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων που κυκλοφόρησε η ομάδα του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα.

Αναφέρει ότι «η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία» και θα προσκληθεί να επανενταχθεί στο G8, από όπου είχε αποβληθεί το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών», αναφέρει το έγγραφο.

Το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης προτείνει τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιδράσει τονίζοντας αυτό θα αποφασιστεί από τους ίδιους.

Ωστόσο, δεν επιθυμούν όλοι στην Ευρώπη να διατηρηθεί η πίεση προς τη Μόσχα. Η Ουγγαρία έχει επανειλημμένα αναστείλει νέες κυρώσεις, ιδίως σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για τα οποία έχει ρωσική εξάρτηση. Ανώτεροι αξιωματούχοι στη Γερμανία έχουν επίσης προτείνει την άρση των κυρώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream από τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Politico