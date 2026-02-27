Για αύριο είναι προγραμματισμένα τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα για την συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Σε όλες της μεγάλες πόλεις της χώρας για αύριο έχουν προγραμματιστεί μεγάλα συλλαλητήρια για τα 3 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη. Στόχος σωματείων, φορέων και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών είναι οι δρόμοι και οι πλατείες όλης της χώρας να βουλιάξουν από κόσμο.

«Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε - Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Αυτό θα είναι το κεντρικό σύνθημα που θα ακουστεί από τους πολίτες ζητώντας να μην συμβεί ποτέ ξανά μία τέτοια τραγωδία.

Υπενθυμίζεται ότι απεργία έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το συλλαλητήριο οργανώνεται στο Σύνταγμα στις 12 μ., ενώ απεργιακή απόφαση έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Στο Σύνταγμα καλεί επίσης το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, ενώ οργανώνει συγκέντρωση και στο Λαύριο την ίδια μέρα.

Στη Θεσσαλονίκη το Εργατικό Κέντρο κήρυξε 24ωρη απεργία και το συλλαλητήριο προγραμματίζεται στις 12 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Απόφαση για απεργία έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Απόφαση για κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων έχει πάρει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, για το διάστημα 11:30 - 2 μ.μ. Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ έχει αποφασίσει στάση εργασίας για τις ίδιες ώρες. Ενώ, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων του κλάδου για τις ώρες 11:00 - 2 μ.μ.

Αναλυτικά, απεργιακές αποφάσεις έχουν ακόμα πάρει τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατ. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Έβρου, Χανίων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Άρτας, Κέρκυρας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Χανίων. Επίσης, στάση εργασίας έχουν αποφασίσει τα Εργατικά Κέντρα: Καρδίτσας, Έδεσσας - Αλμωπίας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λιβαδειάς, Θεσπρωτίας, Ελασσόνας, Φωκίδας.

Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλώντας στο Σύνταγμα στις 12 μ. και στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις.

Καλέσματα μαζικής συμμετοχής απευθύνουν ακόμα και μεταξύ άλλων, η ΟΒΣΑ, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, η ΕΕΔΥΕ, η ΕΙΝΑΠ, η ΣΕΑΑΝ, η ΟΣΟΚΕΘΕΑ, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Γάλα Ποτά Τρόφιμα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ), η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ) και άλλοι φορείς.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και η Κίνηση για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ).

Δεμένα τα πλοία, στάση εργασίας στα ΜΜΜ

Δεμένα θα μείνουν τα βαπόρια το Σάββατο, αφού κήρυξε απεργία η ΠΝΟ. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καλούν τους ναυτεργάτες να περιφρουρήσουν την απεργία και να συμμετάσχουν μαζικά στα συλλαλητήρια, τονίζοντας ότι «η "κοιλάδα των Τεμπών" απλώνεται παντού όπου κυριαρχεί η πολιτική του κέρδους».

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, καθώς όπως καταγγέλλουν «τρία έτη μετά το δυστύχημα, οι εργαζόμενοι στον Σιδηρόδρομο - αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - εξακολουθούν να εργάζονται σε συνθήκες συνεχούς πίεσης χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό». Η Ομοσπονδία καλεί στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 12 μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης, με ομόφωνη απόφασή του το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ προκηρύσσει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα. Και καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια των συνδικάτων σε όλη τη χώρα, γιατί τρία χρόνια μετά δεν έχει υπάρξει δικαίωση για τις ψυχές των 57 νεκρών. «Δεν ανεχόμαστε να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας» δηλώνουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές εστίες κινδύνου στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στα ανεξέλεγκτα Κέντρα Μελέτης, στα summer camps, στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, στις μεταφορές μαθητών προς και από δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης κ.λπ.

Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που όπως σημειώνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται!

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις σε περιοχές της Αττικής

Συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία διοργανώνουν την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της πόλης. Σε αυτήν, όπως και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα την επόμενη μέρα, καλούν μέχρι στιγμής οι: Ενωση Συλλόγων Γονέων Ν. Ιωνίας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Γ. Σεφέρης», Παράρτημα Βορειοδυτικών Συνοικιών Αθήνας της ΕΛΕΠΑ, Παράρτημα Νέας Ιωνίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Νέας Ιωνίας, Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Ιωνίας «Απειρως Γαία», Παράρτημα Βορείων Προαστίων του Συνδικάτου Εργατουπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ), Σύλλογος Γονέων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ν. Ιωνίας, Ιωνικός Σύνδεσμος, Σύλλογος Γονέων 1ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, Σύλλογος Γονέων 4ου Δημοτικού Ν. Ιωνίας.

Αντίστοιχα την Παρασκευή, κινητοποιήσεις οργανώνονται από σωματεία και φορείς του Πειραιά στις 6 μ.μ. στον σταθμό Λεύκα του Προαστιακού και στις 6.30 μ.μ. στην πλ. Ηρώων στο Πέραμα, όπου τα σωματεία και οι φορείς θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό των καζανιών του θανάτου.

Επίσης, Σωματεία και φορείς Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στην συγκέντρωση - συναυλία που διοργανώνουν την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ., στην πλατεία Ιλίου. Στη συναυλία συμμετέχουν οι: Βασίλης Ασπιώτης, Παρασκευάς Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Θανάσης Λουβερδής, Απόστολος Μόσιος, Γιάννης Μπαϊρακτάρης, Θάνος Πανουργιάς, Θοδωρής Σμπιλής και τα μαθητικά σχήματα του Μουσικού Σχολείου Ιλίου Terra della Taranda, XIMA και Veto. Στα σωματεία και στους φορείς που ήδη καλούν, προστίθενται η Κινηματογραφική Λέσχη Πετρούπολης και το Κέντρο Πρόληψης Φαέθων.

Προσυγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου. Δύο ώρες νωρίτερα, στις 10 π.μ., έχουν οριστεί οι προσυγκεντρώσεις σωματείων και φορέων.

Συγκεκριμένα:

Τσιμισκή με Αριστοτέλους: Σωματεία στους κλάδους του Εμπορίου, του Επισιτισμού, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, Σύλλογοι Αυταπασχολούμενων.

Βενιζέλου με Ερμού: Σωματεία στους κλάδους των Κατασκευών, των Μεταφορών, των Τροφίμων, της Χημικής Βιομηχανίας, της Ενέργειας και λοιπά σωματεία του ιδιωτικού τομέα.

Καρόλου Ντηλ με Ερμού: Σωματεία στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ.

Πλατεία Αγίας Σοφίας: Σωματεία στους κλάδους της Υγείας, των Εκπαιδευτικών, του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι γονέων.

Παράλληλα, μαθητές και φοιτητικοί σύλλογοι δίνουν ραντεβού στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία στις 28 Φλεβάρη.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια στις παρακάτω πόλεις (εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω):

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στον Αλμυρό, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Αμαλιάδα, στις 11 π.μ. πλατεία Αγίου Αθανασίου.

Στο Αμύνταιο, στις 12 μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Αμφιλοχία, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία και στις 7 μ.μ. συναυλία στον σιδηροδρομικό σταθμό

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στο Λαύριο, στις 12 μ., στο Άγαλμα Μεταλλωρύχων (πλατεία Λαυρίου)

Στην Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλατεία Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πολύγυρο, στις 12 μ., στην πλατεία Δημαρχείου

Στην Πρέβεζα, στις 11 π.μ., στα Δικαστήρια

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Σύρο, στις 11.30 π.μ. στην πλατεία Μιαούλη

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στον Τύρναβο, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στα Φάρσαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ., στην πλατεία Βουνακίου