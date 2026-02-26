Απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου - ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη

Δυναμικό παρών έδωσαν σήμερα μαθητές και φοιτητές σε πολλές μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα - ζητώντας την απονομή δικαιοσύνης για τους 57 νεκρούς των Τεμπών.

«Αυτό το έγκλημά τους μας γέμισε οργή, είτε με τα κέρδη τους ή με τη ζωή», βροντοφώναξαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Λάρισα, Πάτρα και Χανιά οι νέοι, που έχουν προχωρήσει παράλληλα σε καταλήψεις σχολών και σχολειών. «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές.»

Μαθητές και φοιτητές διεκδικούν σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ανατροπή του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου και των εξαντλητικών 13ωρων, αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια.

Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, «οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας "κοιλάδες των Τεμπών"!»

Πορεία και συμβολική διαμαρτυρία για τις 5 της «Βιολάντας» στην Αθήνα

Στις 12 το μεσημέρι χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κατέβηκαν στο οδόστρωμα της Πανεπιστημίου, μπροστά από τα Προπύλαια για την πορεία τους προς το Σύνταγμα.

Η πορεία είχε το συνηθισμένο δρομολόγιο, ωστόσο έξω από το υπουργείο Εργασίας έγινε μια συμβολική στάση, πετάχτηκε κόκκινη μπογιά και ανοίχτηκε πανό για τους νεκρούς εργάτες.

Κατά την άφιξη της πορείας μνήμης μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, φοιτητές και μαθητές έγραψαν με κόκκινη μπογιά ξανά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας. Στη συνέχεια άναψαν καπνογόνα, ενώ με πανό που άνοιξαν καλούν άπαντες να δώσουν το «παρών» στην κινητοποίηση του Σαββάτου, στις 12:00.

Στους δρόμους και οι Θεσσαλονικείς

Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται σε κατάληψη τουλάχιστον 20 σχολεία και πέντε σχολές.

Σύμφωνα με το parallaxi, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, με αφορμή τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου με πανό και πλακάτ διαμαρτυρήθηκαν και φώναξαν «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Μεγάλο συλλαλητήριο οργάνωσαν και οι μαθητές της Πάτρας - προχωρώντας παράλληλα σε διήμερο καταλήψεων.

Σύμφωνα με το tempo24, η συγκέντρωση έγινε στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, ενώ ακολούθησε και πορεία.

Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν και μαθητές/φοιτητές των Χανίων στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Διαμαρτυρήθηκαν για το Εθνικό Απολυτήριο που είναι προ των πυλών από την κυβέρνηση, αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, για την ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων για τις εστίες που φτιάχνονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από ιδιώτες και οι φοιτητές θα αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο, αλλά και για να σταθούν πιστοί στην υπόσχεση που έδωσαν να μην συγκαλυφθεί το εγκλημα των Τεμπών.

Φοιτητικό και μαθητικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και στη Λάρισα, με συμμετοχή και των μελών της Ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Λάρισας.

