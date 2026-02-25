Η επίσημη ανακοίνωση της Eurovision Serbia και το μήνυμα που στέλνει ο Akylas.

Στον εθνικό τελικό της Σερβίας θα εμφανιστεί ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για την Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη.

Ο νεαρός καλλιτέχνης αναμένεται να δώσει το «παρών» στον εθνικό τελικό της Σερβίας όπου θα τραγουδήσει το «Ferto», το τραγούδι με το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει στη σκηνή του Sing for Greece.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή, το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, μέσα από βίντεο στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης, Eurovision Serbia, στο Instagram, όπου ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Γεια σου Σερβία! Ακύλας από Ελλάδα εδώ, και είμαι πολύ χαρούμενος που θα μοιραστώ κάποια πολύ ευχάριστα νέα μαζί σας. Θα σας δω το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, στο PZE 2026 Τελικό. Ας τραγουδήσουμε το τραγούδι μου για την Eurovision μαζί», λέει στο βίντεο ο 27χρονος καλλιτέχνης.

Έτσι ο Έλληνας εκπρόσωπος θα εμφανιστεί στον τελικό της Σερβίας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, δίνοντας τον δικό του παλμό στη διοργάνωση.