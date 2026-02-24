Για αύριο, Τετάρτη, όπου έχουν προγραμματιστεί 8 συνολικά επιτροπές.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται η Βουλή, καθώς, όπως παρατηρούσαν έμπειροι κοινοβουλευτικοί, πυκνώνουν οι συνεδριάσεις των διαρκών και ειδικών επιτροπών, ούτως ώστε οι βουλευτές να ενισχύουν το εισόδημά τους ενόψει προεκλογικής περιόδου, παίρνοντας 75 ευρώ ανά συνεδρίαση επιτροπής στην οποία συμμετέχουν.

Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά στο πρόγραμμα των επιτροπών για αύριο, Τετάρτη, όπου έχουν προγραμματιστεί 8 συνολικά επιτροπές. Μάλιστα, έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους και σεμιναριακού τύπου συνεδριάσεις, ώστε να προσέρχονται περισσότεροι βουλευτές, καθώς σε μια από τις αυριανές επιτροπές έχουν κληθεί 15 άτομα για να μιλήσουν για τη… διάβρωση των ακτών, που είναι και το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

