Η συμφωνία περιλαμβάνει ανάπτυξη σχέσεων «αδελφοποιημένων δομών» Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τα προγράμματα σπουδών.

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), η οποία είχε υπογραφεί στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.

Η κύρωση της συμφωνίας σηματοδοτεί, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τη θεσμική ενίσχυση ενός διαλόγου με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και προκαθορισμένα όρια. Όπως επισημάνθηκε στη σχετική συζήτηση, η συνεργασία εντάσσεται στη «θετική ατζέντα» των διμερών σχέσεων και αφορά αποκλειστικά πεδία πρακτικής συνεργασίας, χωρίς να θίγονται ζητήματα αρχών ή οι πάγιες εθνικές θέσεις της χώρας.

Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις με μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Ανταλλαγές εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, καταρτιζόμενων και μαθητευόμενων

Ανάπτυξη σχέσεων «αδελφοποιημένων δομών» Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τα προγράμματα σπουδών και τη σύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας

Παράλληλα, τονίστηκε ότι όλες οι δράσεις θα υλοποιούνται μέσω των αρμόδιων και εξουσιοδοτημένων ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση τίτλων σπουδών, ούτε μεταβάλλεται το καθεστώς εισόδου και παραμονής πολιτών, ενώ κάθε πρωτοβουλία θα υπόκειται σε σαφείς ασφαλιστικές δικλείδες.

Η κύρωση της συμφωνίας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών.