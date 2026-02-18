Ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε ότι η διαδικασία ασύλου είναι αυστηρά θεσμοθετημένη και μπορεί να παρέμβει μόνο μετά την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό.

Στο ζήτημα της αίτησης ασύλου του Γιάννη–Βασίλη Γιαϊλαλί, Τούρκου υπηκόου ελληνικής καταγωγής που αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απέλασης στην Τουρκία, αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης, έπειτα από σχετική επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Νατσιού.

Ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε ότι η διαδικασία ασύλου είναι αυστηρά θεσμοθετημένη και ότι ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να παρέμβει μόνο μετά την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό, μέσω προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.

«Έχω ζητήσει ενημέρωση και, ανάλογα με την απόφαση του β’ βαθμού, θα ζητήσω το σύνολο του φακέλου για να εξετάσω αν θα ασκήσω τα δικαιώματά μου», σημείωσε διευκρινίζοντας ότι προτίθεται να προσφύγει, εφόσον από την απόφαση του β’ βαθμού προκύψει με σαφήνεια ότι ο Γιαϊλαλί δεν είχε διαπράξει πράξεις κατά της ανθρωπότητας πριν από τη σύλληψή του από Κούρδους και τη μεταγενέστερη μεταμέλειά του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αρχική απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση ασύλου στηρίχθηκε σε εκτιμήσεις πως ο Γιαϊλαλί φέρεται να έχει εμπλακεί σε πράξεις που χαρακτηρίζονται ως «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας σε μονάδες κομάντος του τουρκικού στρατού και επιχειρήσεις σε κουρδικά χωριά.

Ο πρόεδρος της Νίκης χαρακτήρισε «ακατανόητη» και «ανάλγητη» μια πιθανή απέλαση του ακτιβιστή ποντιακής καταγωγής και αντέτεινε ότι οι σχετικές καταγγελίες προέρχονται από τουρκικές πηγές και δεν πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες, επισημαίνοντας ότι ο Γιαϊλαλί ζει επί επτά χρόνια στην Ελλάδα χωρίς έγγραφα και ότι η επιστροφή του θα ισοδυναμούσε, όπως είπε, με θανατική καταδίκη. Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗ έκανε λόγο για ηθική ευθύνη της χώρας.

Απαντώντας, ο υπουργός Μετανάστευσης ξεκαθάρισε ότι στον φάκελο ασύλου δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από τις τουρκικές αρχές και ότι οι αναφορές βασίζονται αποκλειστικά στις αφηγηματικές καταθέσεις του ίδιου του αιτούντος, καθώς –όπως σημείωσε– η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι ο στρατός της έχει διαπράξει εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης–Βασίλης Γιαϊλαλί ζει στην Ελλάδα από το 2019 και, σύμφωνα με τον ίδιο, στην Τουρκία εκκρεμούν εις βάρος του 13 ενεργές υποθέσεις καθώς και εντάλματα σύλληψης.