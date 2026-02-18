Η παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι «μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου» έκανε έξαλλο τον υπουργό.

Μία δημοσιογραφική ερώτηση αναφορικά με την κόντρα του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έβγαλε από τα ρούχα του τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του κατά του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Κώστα Παπαχλιμίντζο, διαμηνύοντας πως «δεν θα το ξαναεπιτρέψω σε κανέναν σας από δω και μπρος».

Η σπίθα άναψε με την παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι «μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου», με τον υπουργό Υγείας να αντιδρά λέγοντας πως με τον όρο «τσακωμός» γίνεται προσπάθεια εξομοίωσης «του θύτη με το θύμα».

Όταν ο δημοσιογράφος απάντησε ότι «ο τηλεθεατής θα κρίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο», ο υπουργός ξεσπάθωσε:

«Όχι, κύριε. Εδώ θα σκοτωθούμε τώρα, στα αλήθεια. Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα».

«Το ποιος είναι το θύμα δεν θα το αποφασίσω εγώ», τόνισε ο Κ. Παπαχλιμίντζος.

«Και εσείς, βεβαίως», του απάντησε ο Άδωνις.

«Αφού έχουν γίνει μηνύσεις, θα πάτε στη Δικαιοσύνη», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

«Ολο αυτό ξεκίνησε έτσι: Εγώ είμαι στο γραφείο μου κι εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Και εγώ πάω και απαντάω στις ύβρεις. Αυτό για τον κύριο Παπαχλιμίντζο είναι "τσακώνεστε"; Σοβαρά μιλάτε; Δηλαδή άμα σε πω εσένα τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις και εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;», είπε ο Άδωνις, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στο τηλεοπτικό στούντιο της ΕΡΤ.

«Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου αλλά είναι τσακωμός», απάντησε ο δημοσιογράφος, εξοργίζοντας τον Αδωνι Γεωργιάδη.

«Όχι κύριε, αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με εμένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορώ να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και θα είναι χειρότερα τα πράγματα», είπε ο υπουργός, με τον παρουσιαστή να του απαντά «δεν φοβόμαστε κανέναν».

Στη συνέχεια ο υπουργός σύγκρινε τον ίδιο - ως «θύμα» της Κωνσταντοπούλου - με μία γυναίκα που έπεσε θύμα βιασμού: «Φοβάστε πολύ. Αυτό που κάνετε είναι χυδαίο! Με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει "μα αυτή φορούσε μίνι", αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

«Δεν θα το ξαναεπιτρέψω σε κανέναν σας από δω και μπρος», προειδοποίησε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι «κάπου έχουμε παραγνωριστεί όλοι»...

