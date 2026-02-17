«Θα αντιδράσετε, εσείς που δεν είστε του αυτού φυράματος; Πόσο ακόμη θα ανέχεστε αυτά τα φασιστοειδή;», διερωτήθηκε απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ.

Νέα ένταση επικράτησε σήμερα στη Βουλή όταν εμφανίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κ. Κωνσταντοπούλου, στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας όπου συζητείται διακρατική συμφωνία με τη Βραζιλία κατήγγειλε τον υπουργό Υγείας πως «διαφημίζει την παρακρατική του δράση», πως έχει «σμπαραλιάσει την Υγεία» και αποκαλώντας τον «διαφημιστή» και «τηλεπωλητή του αντισημιτικού βιβλίου του πατέρα Πλεύρη», καθώς και «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου και του εγκλήματος των Τεμπών».

«Θα αντιδράσετε, εσείς που δεν είστε του αυτού φυράματος; Πόσο ακόμη θα ανέχεστε αυτά τα φασιστοειδή;», διερωτήθηκε απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ, ενώ υποστήριξε πως «βοά ο τόπος ότι στο βιβλιοπωλείο Γεωργιάδη γίνονταν συγκεντρώσεις φασιστοειδών» και πως «είχε βρεθεί εκεί ο Κορκονέας πριν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου».

Παράλληλα τον χαρακτήρισε «υπόλογο» αναφορικά με τις καταγγελίες της περί παρακράτους, προκαλώντας την αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη που προήδρευε της συνεδρίασης και η οποία της απάντησε: «Όλοι υπόλογοι είναι για εσάς. Περιφέρεστε από επιτροπή σε επιτροπή και κάνετε φασαρίες».

«Αναφερθήκατε υποτιμητικά, ότι περιφέρομαι στις επιτροπές. Ναι, κάνω τη δουλειά μου. Δεν εισπράττω αποζημιώσεις για να είμαι άφαντη. Η δουλειά μου είναι να είμαι παρούσα, όχι σαν εσάς που κάνετε δουλίτσες. Πάρα πολλοί από εσάς, δεν εξισώνω, αλλά έχετε πάρα πολλούς διεφθαρμένους», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «αχρήστευση» της Βουλής στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης όπου ξεκίνησε να συζητείται το νομοσχέδιο Φλωρίδη για τη σύσταση ενιαίου ψηφιακού μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς.

Ταυτόχρονα, ισχυρίστηκε πως ο «σφιχτός» κοινοβουλευτικός προγραμματισμός έγινε προκειμένου «να πληγεί η πιο ενεργή Κοινοβουλευτική Ομάδα», εκείνη της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ ζήτησε ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου, θέτοντας θέμα αντισυνταγματικότητας της διαδικασίας κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό ξέπλυμα».

«Υπάρχουν βουλευτές που δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Έτσι ψηφίστηκε και η φωτογραφική διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Βάλλεται η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή που επιμένει στο ότι δεν μπορεί να αχρηστεύεται η διαδικασία», ανέφερε, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Τάσο Μπαρτζώκα να σχολιάζει πως «δεν είναι εκφράσεις αυτές κατά τη γνώμη μου για αχρήστευση της Βουλής» και την ίδια να επανέρχεται λέγοντας ότι «έχετε δυσανεξία και στην πολιτική κριτική. Πού είναι οι 35 βουλευτές σας, που έπρεπε να ήταν εδώ;».

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από την Νέα Αριστερά κάλεσε το προεδρείο να μην «μπαχαλεύει» τη διαδικασία, με τον Τάσο Μπαρτζώκα να του λέει: «Τι πάτε να κάνετε το συνήγορο της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Το μπάχαλο στη Βουλή έχει όνομα».

«Έχω την εντύπωση ότι πουλάτε τρέλα και δεν είστε κάλος. Είναι ορθά όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πέμπτη έχει ταυτόχρονα η ίδια επιτροπή νέα συνεδρίαση το υπουργείο Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Η δουλειά η δική μας δεν είναι να βγάζουμε λογύδρια όπως οι βουλευτές της ΝΔ, που μεταφέρουν τα non papers», ανέφερε παίρνοντας ξανά τον λόγο ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.