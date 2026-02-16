«Επειδή βαρέθηκα να βλέπω και να ακούω στις τηλεοράσεις και το Διαδίκτυο και να διαβάζω στις εφημερίδες για το δήθεν "γαλάζιο" σκάνδαλο της ΓΣΕΕ...». Η μακροσκελής ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Φυσικά, η στοχοποίηση της κας Άννας Στρατινάκη για μια πολιτική, που έχει όπως βλέπετε με τα μάτια σας τις υπογραφές όλων των Γενικών Γραμματέων επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επί ΝΔ, των ειδικών Γραμματέων κλπ. και που υπηρετήθηκε από όλες τις Πολιτικές Ηγεσίες από το 2014 έως το 2026, αλλά και η στοχοποίηση του συντρόφου της κου Γεωργίου, ως δήθεν δικαιούχου των προγραμμάτων, ενώ ο ίδιος δεν έχει καν στην ιδιοκτησία του εταιρεία κατάρτισης, προφανώς έχει πολιτικά και επικοινωνιακά κίνητρα», τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε μακροσκελή ανάρτησή του αναφορικά με τα προγράμματα κατάρτισης και το «σκάνδαλο» ΓΣΕΕ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Επειδή βαρέθηκα να βλέπω και να ακούω στις τηλεοράσεις και το Διαδίκτυο και να διαβάζω στις εφημερίδες για το δήθεν «γαλάζιο» σκάνδαλο της ΓΣΕΕ κλπ. και επειδή υπήρξα Υπουργός Εργασίας για 6 μήνες και έχω πλήρη γνώση και κατανόηση αυτού του τεχνικού ζητήματος, κάθησα το ΣΚ και συγκέντρωσα τα πάντα.

Τα προγράμματα που είχαν ενταχθεί επί Σύριζα, έληγαν με την παράταση του Covid, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και εγώ ξεκίνησα τη διαπραγμάτευση με τις Ευρωπαϊκές Αρχές και για το ποια έργα θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αλλά και ποια θα μπορούσαμε χωρίς συνέπειες για τον φορολογούμενο να ακυρώσουμε.

Λέγοντας χωρίς συνέπειες, εννοώ χωρίς να έχουν οι εταιρίες ολοκληρώσει πλήρως τις νομικές δεσμεύσεις του Κράτους (διαγωνισμοί, ελεγκτικό συνέδριο κλπ).

Για να το κάνω ακόμη πιο σαφές, έργα με νομικές δεσμεύσεις που δεν είχαν προχωρήσει, λόγω αμέλειας του Κράτους, σε οποιοδήποτε επίπεδο, γεννούν αποζημιωτικές αξιώσεις κατά του Κράτους.

Δηλαδή, αυτά τα έργα θα πληρώνονταν στο ακέραιο και χωρίς να έχουν γίνει.

Έτσι, ξεκίνησα την πρώτη επιστολή στην κα Κάουφμαν, που οδήγησε, αφού εγώ είχα φύγει πλέον από το Υπουργείο Εργασίας για το Υπουργείο Υγείας και που ισχύει έως σήμερα και οδήγησε και στον σωστό νόμο Παπαθανάση.

Για να σας το πω απλά, εάν ο Αναπληρωτής Υπουργός κος Παπαθανάσης δεν μετέφερε αυτά τα 4 έργα στο ΠΔΕ, θα τα πληρώναμε στις εταιρίες μέσω των δικαστηρίων και χωρίς να γίνουν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα υποθαλάσσιας στην Θεσσαλονίκη, που ακυρώθηκε, αλλά τα χρήματα πληρώθηκαν κανονικά όλα, μετά τις αμετάκλητες αποφάσεις των δικαστηρίων.

Ή η σήραγγα που πληρώσαμε και σήραγγα δεν έχουμε.

Αυτό τα κόμματα της Βουλής το γνωρίζουν, γι’ αυτό και σχεδόν όλα είπαν «παρόν» στην Βουλή και δεν καταψήφισαν.

Μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον για εμένα θα είχε το γιατί το Κράτος μας δεν μπορούσε να υλοποιήσει αυτά τα έργα επί δέκα και πλέον χρόνια, παρά όσα νομίζει ο κόσμος για δήθεν 73.000.000 στην ΓΣΕΕ που ενταγμένα είναι και περισσότερα εκατομμύρια, αλλά τελικά από όλα αυτά μόνον ένα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε, ύψους 11.000.000€.

Το έργο αυτό οδήγησε το να βρουν σήμερα εργασία το 25% όσων το παρακολούθησαν (θεωρείται αριθμός ρεκόρ) και το οποίο όχι μόνον έχει ήδη ελεγχθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, αλλά έχει εγγράφως επαινεθεί ως καλό παράδειγμα.

Πρόκειται για το έργο της «Δημιουργικής Βιομηχανίας» της ΓΣΕΕ.

Φυσικά, η στοχοποίηση της κας Άννας Στρατινάκη για μια πολιτική, που έχει όπως βλέπετε με τα μάτια σας τις υπογραφές όλων των Γενικών Γραμματέων επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επί ΝΔ, των ειδικών Γραμματέων κλπ. και που υπηρετήθηκε από όλες τις Πολιτικές Ηγεσίες από το 2014 έως το 2026, αλλά και η στοχοποίηση του συντρόφου της κου Γεωργίου, ως δήθεν δικαιούχου των προγραμμάτων, ενώ ο ίδιος δεν έχει καν στην ιδιοκτησία του εταιρεία κατάρτισης, προφανώς έχει πολιτικά και επικοινωνιακά κίνητρα.

Εγώ την ανθρωποφαγία και την ανθρωποθυσία δεν την επιτρέπω.

Όταν κατηγόρησαν κάποτε εμένα, με είχαν αφήσει σχεδόν μόνο μου όλοι να εξηγώ και τελικά εγώ απαλλάχθηκα μεν και καταδίκασα τους συκοφάντες μου, αλλά μόνον εγώ ξέρω πόσο αυτό κόστισε μέσα μου και στην οικογένειά μου.

Όχι αγαπημένη μου Άννα, δεν είσαι καθόλου μόνη σου σε αυτό.

Η εμπλοκή του ΣΔΑΜ και του κ. Καλλίρη γίνεται ακριβώς με την ίδια διαδικασία, διαγωνισμούς κλπ και με την έγκριση και τον έλεγχο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αρχών. Κανένας δεν μπορεί να δώσει απλώς χρήματα σε κανέναν χωρίς πολλαπλό έλεγχο.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και γενικά της απολιγνιτοποίησης είναι ο κατεξοχήν τόπος που χρειάζεται προγράμματα κατάρτισης, καθώς άνθρωποι που 70 χρόνια εργάζονταν μόνον γύρω από τον λιγνίτη, τώρα πρέπει να μάθουν να κάνουν κάτι άλλο. Εάν εκεί δεν γίνουν τέτοια προγράμματα, πού ακριβώς πρέπει να γίνουν, για να το καταλάβω.

Δεν πρέπει λοιπόν να ποινικοποιηθεί στη συνείδηση μας η κατάρτιση, όχι μόνον διότι προφανώς είναι απαραίτητη, αλλά διότι ενόψει της μετάβασης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα αλλάξει τόσο ραγδαία η αγορά εργασίας, που θα τη χρειαστούμε ως εργαλείο πολύ περισσότερο και με ταχύτερες διαδικασίες, αλλιώς θα κινδυνεύουμε να μείνουμε με εκατομμύρια εργαζόμενους, χωρίς την ικανότητα να εργαστούν.

Αυτά που σας λέω δεν έχουν σχέση με την όποια ροή χρημάτων ερευνά η Οικονομική Εισαγγελία -

καλά κάνουν οι Εισαγγελείς και ερευνούν όποιον θέλουν - αλλά με την κατάρτιση αυτή καθαυτή και την ανάγκη να προστατευθεί ως εργαλείο απολύτως απαραίτητο.

Οι ελεγχόμενοι θα δώσουν τις εξηγήσει τους στις αρμόδιες Αρχές και έως την καταδίκη τους από το Δικαστήριο είναι αθώοι.

Φυσικά, κατάρτιση επιτυχημένη, χωρίς την εμπλοκή των Κοινωνικών εταίρων δεν νοείται και δεν θα ήταν επιτυχημένη. Οι Κοινωνικοί Εταίροι μπορούν και πείθουν χιλιάδες εργαζόμενους να παρακολουθήσουν τέτοια προγράμματα.

Πολλοί θα πουν γιατί ανακατεύομαι, καθώς στο Εργασίας έμεινα μόνον 6 μήνες και άλλοι έμειναν χρόνια, αλλά εγώ έχω μάθει να μην είμαι σιωπηλός και δεν μου αρέσει να βλέπω συνεργάτες και φίλους μου να υποφέρουν από δημοσιεύματα και υπονοούμενα και εγώ να κρύβομαι για να μην στοχοποιούμαι. Τέτοιος πολιτικός ούτε ήθελα ποτέ να γίνω, ούτε θα γίνω και ας μην εκλεγώ ξανά ποτέ.

Η Πολιτική δεν είναι άσκηση Δημοφιλίας και συλλογής Ψήφων, αλλά τήρησης Αρχών.

Μόνον η Αληθεα έχει σημασία και η Αλήθεια είναι ότι τέτοια προγράμματα γίνονται σε όλη την ΕΕ.

Τα συγκεκριμένα είχαν όλα ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα κάνουν το παγώνι για να πλήξουν την Κυβέρνηση.

Κεραμέως, Παπαθανάσης κινήθηκαν υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος το οποίο προστάτευσαν.

Η κα Στρατινάκη δεν έδωσε τίποτε και σε κανέναν μόνη της και από το 2021 και την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας στο Εργασίας δεν είχε καμμία αρμοδιότητα ούτως ή άλλως.

Στο ΣΔΑΜ ο κος Καλλίρης οργάνωσε άριστα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία είναι όλα νόμιμα και όλα μέσω έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή με δικαστικό έλεγχο και μάλιστα ορισμένα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας πέρασαν θυμάμαι από το Ελεγκτικό δύο φορές.

Τέλος, τα Προγράμματα δεν πρέπει να σταματήσουν λόγω του θορύβου, καθώς η παύση τους θα κάνει πολλαπλή ζημιά στο Δημόσιο Συμφέρον και διότι θα χαθούν τα προγράμματα και θα πληρώνουν αποζημιώσεις χωρίς έργο και διότι οι εργαζόμενοι θα χάσουν μεγάλες ευκαιρίες να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους.

Για την ιστορία, όσα προγράμματα δεν είχαν τέτοιες νομικές δεσμεύσεις απεντάχθηκαν και ακυρώθηκαν!

Στα κατωτέρα παρατιθέμενα στοιχεία προκύπτουν με σαφήνεια τα εξής:

Επί ΣΥΡΙΖΑ το Υπουργείο Εργασίας προσκαλεί συγκεκριμένους ονοματισμένους φορείς, χωρίς μάλιστα να αξιολογήσει τις προτάσεις τους για να καταρτισουν 15.000 ανέργους.

Οι φορείς ήταν η ΕΕΔΕ, Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, Η ΕΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΕ.

Οι 4 φορείς μοιράστηκαν 40 εκ και έτρεξαν διαγωνισμούς με βάση το Ν 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να επιλεγουν τα ΚΕΚ που θα υλοποιούσαν την κατάρτιση.

Κατά τα έτη 2015 - 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ διά του Υπουργείου Ανάπτυξης της εποχής εκείνης εξέδωσε 3 προσκλήσεις προς επαγγελματικούς φορείς και ομοσπονδίες, προκειμένου να προβούν σε κατάρτιση εργαζομένων με το ίδιο μοντέλο του Υπουργείου Εργασίας ως ανωτέρω.

ΤΟ συνολικό ποσό των 3 προσκλήσεων με αρ. 024 110 και 121 αφορούσε 208 εκ.

Την ίδια εποχή, ο ΣΥΡΙΖΑ εκδίδει 2 ονομαστικες μάλιστα προσκλήσεις προς την ΚΕΕΕ, συνολικού ύψους 24 εκ. και την ΕΣΕΕ 9.600 εκ. πάλι για να αναλάβουν να καταρτίσουν εργαζόμενους, αφού πρώτα διενεργούσαν δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς, σύμφωνα με το ν 4412/16, προκειμένου να επιλέγουν τα ΚΕΚ που θα αναλάμβαναν την κατάρτιση.

Τον Ιούλιο του 2019 που αναλάβαμε την Κυβέρνηση, εξακολουθούσε να τρέχει το ίδιο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014 -2020.

Συνεπώς, ΝΟΜΙΜΩΣ, βάσει των όρων του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος, μπορούσε το Υπουργείο Εργασίας να απευθυνθεί σε κοινωνικούς Εταίρους και Συλλογικους Φορείς, για να αναλάβουν και να συμπραξουν με το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να καταρτιστούν ομάδες ανέργου πληθυσμού.

Με τη διαφορά όμως, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι πλέον μπήκαν κριτήρια και μάλιστα αυστηρά για το ποιος φορέας θα επιλεγεί για να αναλάβει το κάθε κλαδικο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα αυτά προτάθηκαν ΝΟΜΙΜΩΣ και εγκρίθηκαν πολλάκις από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (συλλογικό όργανο που προεδρεύεται από τον γραμματέα ΕΣΠΑ και συμμετέχει η Ε.Ε το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας και οι Κοινωνικοί Εταίροι.

Συνεπώς, αν υπήρχε το οποιοδήποτε νομικό, ή άλλο ζήτημα, αυτό θα είχε αναδειχθεί προ της έγκρισης και ένταξης των προγραμμάτων αυτών.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014 -2020 και οι κανόνες του έληξαν το 2023 με την παράταση που είχε λάβει, ένεκα της πανδημίας.

Όμως, το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 δεν έδινε πλέον τη δυνατότητα, μέσω των κανόνων του, να μπορούν πλέον να υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης με τη μορφή που αυτά έλαβαν χώρα από το 2016 και μετά.

Έτσι τα προγράμματα που είχαν επιλεγει ΚΑΙ ενταχθεί με απόφαση ΕΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Υπουργείου Εργασίας και ειχαν λάβει οι φορείς ΓΣΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΕΔΕΓΕ κατόπιν αξιολόγησής τους, αν και είχαν ολοκληρωθεί οι δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί από τους φορείς αυτούς, βάσει του ν 4412/16 για την επιλογή των ΚΕΚ που θα υλοποιούσαν την κατάρτιση , αν και είχαν περάσει και τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελ Συνεδρίου και του Υπουργείου Ανάπτυξης ΔΕΝ μπορούσαν αυτομάτως να μεταφερθούν στη νέα προγραμματικη περίοδο.

Η μόνη διέξοδος για να μην εγερθούν αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου, επειδή τα προγράμματα είχαν συμβασιοποιηθεί και, κατά συνέπεια, να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, ήταν να ανασταλούν και να αναζητηθεί η πηγή χρηματοδότησής τους.

Για τον σκοπό αυτό, οι φορείς απευθύνθηκαν στο Ελ Συνέδριο προκειμένου να ανασταλεί ο χρόνος λήξης τους, ώστε να δοθεί χρόνος στα Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης να διαπραγματευτούν με την ΕΕ τη μεταφορά τους στο νέο ΕΣΠΑ.

Μετά από τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ κατέληξαν ότι τα 6 προγράμματα που απαιτούσαν για την υλοποίηση τους σύμπραξη του Υπουργείου Εργασίας με Κοινωνικούς Εταίρους μπορούσαν να υλοποιηθούν, όχι με μεταφορά στο νέο ΕΣΠΑ, επειδή είχαν αλλάξει πλέον οι κανόνες του, αλλά με τα κονδύλια του Εθνικού ΠΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 14 προγράμματα που εκτελούνταν από τον Ενδιαμέσο Φορέα Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και είχαν λάβει οι:

ΓΣΕΕ

ΤΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ

ΚΕΕΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΣΒΕΕ

μπορούσαν να μεταφερθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι στη διάρκεια των ετών της κυβέρνησής μας το Υπουργείο Εργασίας, από νέα προγράμματα, ενέταξε και υλοποίησε 1 μόνο πρόγραμμα για τις άνεργες γυναίκες, ύψους 9.300 εκ στον κλάδο της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, το οποίο έκλεισε με έλεγχο της ΕΔΕΛ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικου Συνεδρίου.

Το πρόγραμμα αυτό το είχε αναλάβει η ΓΣΕΕ και χαρακτηριστηκε best practice από την ΕΕ, ένεκα της υψηλής απασχολησιμότητας, μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται δε ότι, από το συνολικό ποσό του προγράμματος, η αμοιβή των ΚΕΚ που θα υλοποιούσαν το πρόγραμμα ήταν 3.5 εκ. Για την επιλογή τους δε από τη ΓΣΕΕ προηγήθηκε δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, βάσει του 4412/16.

Τα υπόλοιπα χρήματα αφορούσαν συντριπτικά τα εκπαιδευτικά επιδόματα των ανέργων.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας έτρεξε με απόλυτη επιτυχία και με κρατικά χρήματα την περίοδο 2019 - 2021 το πρόγραμμα δημιουργίας 150.000 νέων θέσεων εργασίας για τη στήριξη της ανεργίας στην περίοδο του covid, καθώς και το καινοτόμο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΕΚ.

ΚΑΙ τα 2 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ δημιουργούνται και υλοποιούνται από την τότε Γενική Γραμματέα Εργασίας, κα Άννα Στρατινάκη και τους αντίστοιχους υπουργούς κκ Βρούτση και Χατζηδάκη.

