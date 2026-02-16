Οι τέσσερις φωτογραφίες δεν είναι πλέον διάθεσιμες προς αγορά στην πλατφόρμα Ebay.

Οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής που έγιναν γνωστές το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από ανάρτηση στην πλατφόρμα του Ebay, σταμάτησαν να είναι πλέον διαθέσιμες - με την δημοπρασία να εμφανίζεται ως «ολοκληρωμένη».

Το υλικό που έχει συγκλονίσει άπαντες - καθώς αποτελεί το μοναδικό ιστορικό ντοκουμέντο από τις εκτελέσεις κομμουνιστών στην Καισαριανή - προέρχεται από άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα.

Μέσα από τις τέσσερις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας 82 χρόνια μετά, οι αγωνιστές που οδηγούνται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα αποκτούν για πρώτη φορά «πρόσωπο», ενώ ήδη έχουν γίνει και οι πρώτες δύο ταυτοποιήσεις.

Παρακάτω η εικόνα από τις μέχρι πρότινος προς πώληση φωτογραφίες

Σημειώνεται πως για την ώρα δεν έχει γινεί γνωστή η τύχη των φωτογραφιών, ωστόσο από την πρώτη στιγμή την Κυριακή πολιτικά κόμματα, επιστημονικοί φορείς και απλοί πολίτες έχουν ζητήσει την παρέμβαση της πολιτείας για να ανασταλεί ο πλειστηριασμός.