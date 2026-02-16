Το τρένο μετέφερε περίπου 80 επιβάτες. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Τρένο εκτροχιάστηκε στην Ελβετία λόγω χιονοστιβάδας, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ενώ οι τοπικές αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν τραυματίες.

Το τρένο, που μετέφερε περίπου 80 επιβάτες, αναχώρησε από το Brig πριν εκτροχιαστεί στην περιοχή Stockgrabe, στο καντόνι του Valais στην Ελβετία, μεταξύ Goppenstein και Hohtenn.

Η ελβετική σιδηροδρομική εταιρεία BLS AG (Bern–Lötschberg–Simplon) ανακοίνωσε ότι το περιφερειακό τρένο αναχώρησε στις 6:12 π.μ., προτού μια χιονοστιβάδα προκαλέσει τον εκτροχιασμό του.

«Το τρένο εκτροχιάστηκε λόγω χιονοστιβάδας που κατέβηκε στην περιοχή Stockgraben», δήλωσε εκπρόσωπος στην 20 Minuten. «Οι επιβάτες θα εκκενωθούν σύντομα», πρόσθεσε.

Οι Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσαν ότι η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Goppenstein και Brig θα παραμείνει κλειστή το πρωί της Δευτέρας, με τις διαταραχές στα δρομολόγια να αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως τις 4 μ.μ.

Σύμφωνα με το 20min.ch, στις 12 Φεβρουαρίου σημειώθηκε χιονοστιβάδα στην περιοχή του Goppenstein, η οποία απέκοψε προσωρινά την κοιλάδα Lötschental από τον έξω κόσμο. Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε για αρκετές ώρες η λειτουργία της σιδηροδρομικής μεταφοράς αυτοκινήτων.

Το Federal Roads Office (ASTRA) χαρακτήρισε τότε το περιστατικό ως «ακραίο γεγονός». Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την πρόκληση ελεγχόμενης χιονοστιβάδας με εκρηκτικά, ωστόσο οι μάζες χιονιού άρχισαν να κινούνται από μόνες τους πριν καταστεί δυνατό να εφαρμοστεί το σχέδιο.

