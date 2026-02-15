Το Under Paris, η καλύτερη γαλλική ταινία στο Netflix, επιστρέφει για τη συνέχεια.

Το Netflix επιτέλους προχωρά στη συνέχεια του Under Paris, της επιτυχημένης γαλλικής ταινίας με καρχαρίες του 2024, επιστρατεύοντας έναν σπεσιαλίστα του horror genre, τον Γάλλο Alexandre Aja για να αναλάβει τη σκηνοθεσία του πρότζεκτ, σύμφωνα με το ΤΗR. Η σκηνοθεσία της αρχικής ταινίας ήταν του Xavier Gens.

Στο «Under Paris» είδαμε την Bérénice Bejo στο ρόλο της Sophia, μια θαλάσσια ερευνήτρια που πρέπει να ξεπεράσει το τραυματικό της παρελθόν για να σώσει το Παρίσι από έναν μεταλλαγμένο καρχαρία (και τους απογόνους του) που μπορεί να ζήσει σε γλυκό νερό και τώρα σπέρνει τον τρόμο στη γαλλική πρωτεύουσα και ιδιαίτερα στους πολίτες που συμμετέχουν σε ένα τρίαθλο το οποίο ο δήμαρχος έχει αρνηθεί να ακυρώσει.

Σύμφωνα με πηγές, η Bejo αναμένεται να επιστρέψει στον πρωταγωνιστιικό ρόλο όπως και ο Vincent Roget ως παραγωγός.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές γιατί ο Gens, ο οποίος ήταν ένας από τους συν-σεναριογράφους της ταινίας, δεν κάθεται ξανά στην σκηνοθετική καρέκλα.

Αν και outsider, η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες της πλατφόρμας παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Under Paris έσπασε αρκετά ρεκόρ streaming. είναι η καλύτερη πρεμιέρα για μια μη αγγλόφωνη ταινία στο Netflix και επίσης η πιο προβεβλημένη γαλλική ταινία στην πλατφόρμα.

{https://youtu.be/jnCefPQIH98?si=x9yhjnGuR0d52e1D}

Όσον αφορά τον Aja, είναι ένας ικανός σκηνοθέτης ταινιών τρόμου, που έχει ήδη αναμετρηθεί με τα πλάσματα της θάλασσας. Έκανε αίσθηση με το έξυπνο γαλλικό του ντεμπούτο στην ταινία slasher Haute Tension το 2003 και στη συνέχεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σκηνοθετήσει ένα ριμέικ του κλασικού έργου του Wes Craven, The Hills Have Eyes όπως και την προσαρμογή του μυθιστορήματος του Joe Hill Horns με πρωταγωνιστή τον Daniel Radcliffe (Χάρι Πότερ).

Επίσης, έκανε την επιτυχία Piranha 3D, με τα σαρκοφάγα τροπικά ψάρια να τρομοκρατούν μια μικρή πόλη στην Αριζόνα, και σκηνοθέτησε το Crawl, την ταινία του 2019 που αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα και της κόρης του που παγιδεύονται στο πλημμυρισμένο σπίτι τους στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα κατηγορίας 5, γεμάτο με πεινασμένους κροκόδειλους.

Ο Aja τελευταία σκηνοθέτησε το Never Let Go, το θρίλερ επιβίωσης τρόμου του 2024 με πρωταγωνίστρια τη Halle Berry.