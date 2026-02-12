Η Apple εδωσε το «πράσινο φως» για τη συνέχεια της ταινίας.

Μετά την εντυπωσιακή πορεία του στο box office -κερδίζοντας 633 εκατομμύρια δολάρια- και έπειτα από μήνες εικασιών για ένα σίκουελ, ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι η συνέχεια της ταινίας «F1» έχει πλέον πάρει (και επίσημα) το «πράσινο φως» από τα Apple Studios.

Μιλώντας στο BBC κατά το ετήσιο γεύμα των Βραβείων της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες την Τρίτη, ο Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε τη συνέχεια και παραδέχτηκε ότι ένιωσε «έκπληκτος και ενθουσιασμένος» με την υποψηφιότητα για την Καλύτερη Ταινία στα επερχόμενα Όσκαρ.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία γιατί έπρεπε να αντέξουμε μερικές απεργίες — αλλά στο τέλος, διασκέδασε το κοινό σε όλο τον κόσμο,» ανάφερε για το «F1». «Δεν είχα ξαναδουλέψει με τον Μπραντ Πιτ πριν, και ήταν πραγματικά μια συναρπαστική εμπειρία να συνεργαστώ μαζί του», συμπλήρωσε ο Μπρουκχάιμερ.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Μπραντ Πιτ θα επιστρέψει για τη συνέχεια.

{https://youtu.be/8yh9BPUBbbQ?si=5gwMGgmqBH2NmxQM}



Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι καθηλωτικές σκηνές αγώνων Formula 1, κατατάσσονται ανάμεσα στις πιο συναρπαστικές που έχουν ποτέ αποτυπωθεί σε ταινία, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα υψηλών... οκτανίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ταινία είχε μεγάλη απήχηση, ξεπερνώντας ακόμη και το «Superman» στο καλοκαιρινό box office, κερδίζοντας 15 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα του σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοσίνσκι είναι γεμάτο από φιλόδοξα πρότζεκτ. Ο ίδιος έχει αφήσει υπονοούμενα για το «Top Gun 3», το οποίο συνυπογράφει σεναριακά με τον Έχρεν Κρούγκερ, ενώ πρόκειται να σκηνοθετήσει και ένα θρίλερ συνωμοσίας γύρω από τα UFO για την Apple Studios. Επιπλέον, σύμφωνα με το World of Reel, το πολυαναμενόμενο reboot του «Miami Vice» αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα αυτό το καλοκαίρι, με ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο: τον Όστιν Μπάτλερ και τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.