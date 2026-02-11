Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις επιστρέφουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους.

Επιτέλους ξέρουμε πότε θα ξαναζωντανέψει το franchise της Μούμιας. Η Universal Pictures όρισε και επίσημα ημερομηνία κυκλοφορίας για το επόμενο μέρος της περιπετειώδους σειράς με πρωταγωνιστές τον Ρικ του Μπρένταν Φρέιζερ και την Έβελιν της Ρέιτσελ Βάις.

Η τέταρτη ταινία Μούμια, η οποία δεν έχει ακόμη λάβει επίσημο τίτλο, έρχεται σε σκηνοθεσία των Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ (Scream 5 και 6) και σε το σενάριο του Ντέιβιντ Κόγκισαλ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2028.

Θυμίζουμε ότι Φρέιζερ και Βάις πρωταγωνίστησαν για πρώτη φορά μαζί στην ταινία «Η Μούμια» το 1999 και επανέλαβαν τους ρόλους τους στην ταινία «Η Μούμια Επιστρέφει» το 2001. Ο Φρέιζερ επέστρεψε για μια τρίτη ταινία, το 2008 με το «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor», έχοντας αυτή τη φορά δίπλα του τη Μαρία Μπέλο στο ρόλο της Έβελιν.

Αν και οι λεπτομέρειες του σεναρίου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ο Φρέιζερ έχει δηλώσει ότι η νέα συνέχεια θα εκπληρώσει το όνειρο που έχει για τη σειρά Μούμια εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Αυτό που ήθελα να κάνω έρχεται σύντομα», έλεγε στο Associated Press τον Νοέμβριο. «Και περιμένω 20 χρόνια αυτή την κλήση. Ήρθε η ώρα να δώσουμε στους θαυμαστές αυτό που θέλουν», συμπλήρωσε.

Το franchise της Μούμιας απογείωσε την καριέρα του Μπρένταν Φρέιζερ, ενώ οι συγκεκριμένες ταινίες ήταν τόσο δημοφιλείς που απέκτησαν τα δικά τους αξιοθέατα για τα πάρκα της Universal στο Χόλιγουντ, στο Ορλάντο της Φλόριντα και στη Σιγκαπούρη.