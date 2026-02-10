Η φράση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ που ενόχλησε βαθύτατα το Μαξίμου.

Πολλά είναι αυτά εξ όσων είπε και χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος που ενόχλησαν το Μαξίμου.

Πιο πολύ όμως ενόχλησε η τοποθέτησή του με την οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραπομπής μετά τις εκλογές μελών της σημερινής κυβέρνησης με το άρθρο περί ευθύνης υπουργών.

«Προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο άρθρο 86 του Συντάγματος.

Ποιους υπουργούς εννοεί δεν είπε αλλά οι υποθέσεις που χρήζουν διερεύνηση είναι πολλές μεν αλλά συγκεκριμένες...

Β.Σκ.