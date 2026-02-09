Η δήλωση Βενιζέλου για το άρθρο 86, την κυβέρνηση της ΝΔ και τον «δολοφόνο».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έστρεψε ξανά τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και ειδικότερα το άρθρο 86, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι το καταστρατήγησε «συγκαλύπτοντας» τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

«Πρέπει να ελεγχθούν, στην επόμενη βουλευτική περίοδο, πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε δήλωση που έκανε στο περιθώριο εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών, με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος».

Με τη δήλωσή του απάντησε στον Παύλο Μαρινάκη. Κατά τη διάρκεια του σημερινού briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στην «Καθημερινή», στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων «Η κυβέρνηση της ΝΔ προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ως “θώρακα” καταστρατηγώντας το στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντάς το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο κ. Βενιζέλος ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001 (…) Αυτά έγιναν από το ΠΑΣΟΚ τότε και από τον κ. Βενιζέλο και όλους τους υπόλοιπους», απάντησε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.

Στη δήλωσή του, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της» στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, «καταστρατηγώντας» το άρθρο 86, «τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχολίασε πως αυτή η στάση της κυβέρνησης είναι «σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός» και αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, «λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ».

«Ευχαριστώ για την τιμή, αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ», κατέληξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου για το άρθρο 86

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.

Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ. Ευχαριστώ για την τιμή, αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».