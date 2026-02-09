Συλλαλητήρια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για την τραγωδία των Τεμπών αποφάσισε χθες στο Συνέδριό του το Εργατικό Κέντρο Αθηνών.

Και παρά το γεγονός ότι η 28η Φεβρουαρίου είναι Σάββατο, μια ημέρα δύσκολη για απεργία. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες της στήλης ανάλογες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν και άλλα μεγάλα Εργατικά Κέντρα καθώς η ΓΣΕΕ ασχολείται ...με άλλα!

Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Μάλλον θα διαψευστούν όποιοι πίστεψαν πως με την απόφαση της Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα η λαϊκή οργή για την τραγωδία και το αίτημα για απόδοση πραγματικής δικαιοσύνης έχουν εκλείψει...

Β.Σκ.