Οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν ξεχνούν τους 57 νεκρούς των Τεμπών - Ανακοίνωσαν διήμερες καταλήψεις και μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 26/2.

Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς και οι μαθητές ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο και διήμερες καταλήψεις με κλειστά σχολεία θέλοντας να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής στα αδικοχαμένα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

«Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών!»

Όπως ανακοινώθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, αποφασίστηκε το κλείσιμο σχολείων με διήμερες καταλήψεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, καθώς και η διοργάνωση μαθητικού συλλαλητηρίου την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις 12:00 στα Προπύλαια. Οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν ξεχνούν τους 57 νεκρούς των Τεμπών και ζητούν να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όσους εμπλέκονται, τονίζοντας ότι το δυστύχημα δεν πρέπει να συγκαλυφθεί. Παράλληλα, συνδέουν την τραγωδία με ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στις μεταφορές, στους χώρους εργασίας και στα σχολεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε πολιτικές που, όπως αναφέρουν, θέτουν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Επίσης θα δώσουν δυναμικό παρών και στο μεγάλο συλλαλητήρι ανήμερα της τραγωδίας την Κυριακή 28/2. Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι «κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain! Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!»

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι μαθητές καλούν τα 15μελή συμβούλια να οργανώσουν συνελεύσεις και ενημερώσεις, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου προγραμματίζουν συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εργαζομένων. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια, η αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον και η απόσυρση σχεδιαζόμενων αλλαγών στην εκπαίδευση, όπως το Εθνικό Απολυτήριο.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας

Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!

Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!

Αυτό μας έδειξαν οι 45 νεκροί στην Ισπανία από εκτροχιασμό τρένων, η φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα που για λίγο δεν έκαψε τη μισή Αττική, η νεκρή γυναίκα στην Γλυφάδα από τις πλημμύρες, οι εργάτριες στα Τρίκαλα που δεν γύρισαν ποτέ σπίτια τους μετά από τη δουλειά! Αυτό μας δείχνει η καθημερινότητά μας στο σχολείο, με τα ταβάνια και τα φωτιστικά που πέφτουν στα κεφάλια μας, με τις τάξεις μας που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, τα σχολεία που κλείνουν στην κακοκαιρία γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας.

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος που επιλέγει να μην προστατεύει τις ζωές μας, γιατί προτιμά να δίνει εκατομμύρια για τον πόλεμο. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που επιλέγει να χαρίζει λεφτά στους βιομήχανους και στους τραπεζίτες, τσάμπα πετρέλαιο στους εφοπλιστές και να μας αφήνει να ξεπαγιάζουμε στα σπίτια και στις τάξεις μας. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρει να δίνει οδηγίες για να μειωθούν κι άλλο τα χρήματα για ασφαλείς μεταφορές, και να αυξηθούν τα χρήματα για δρομολόγια που μεταφέρουν πολεμικούς εξοπλισμούς.

Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη γιατί, κυβερνήσεις, κράτος, ΕΕ κάνουν το σχολείο μας κάθε χρόνο και χειρότερο, αγχωτικό, κέντρο εξεταστικό! Έχουν ευθύνη που τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις και κενά, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφάλεια μας.

Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών. Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε:

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με διήμερες ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 26 και 27 Φλεβάρη.

26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια

28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!

Διεκδικούμε:

Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες σε όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι: κράτος, κυβερνήσεις, Υπουργοί και εταιρεία.

Να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλα εγκλήματα επειδή υπολογίζουν τη ζωή και την ασφάλειά μας ως κόστος

Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Θα έχουμε οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στις 26 και 27 Φεβρουαρίου;

Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας στο Dnews σε καμία περίπτωση την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου δεν προγραμματίζεται καθολικό λουκέτο και αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η πρόθεση των μαθητών δεν ισοδυναμεί και με λουκέτο στις σχολικές τους μονάδες. Τα 15μελη των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην διαμαρτυρία αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελους.