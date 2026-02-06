Οι μαθητές θα τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου οι μαθητές όλων των τάξεων θα δουν μια αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς με εγύκλιο του Υπουργείου καλούνται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να συμμετάσχουν ενεργά σε αφιερώματα για τον πλούτο και τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας, προάγοντας τη γνώση, την αγάπη για τον πολιτισμό και την ιστορία.

Ο λόγος αυτής της ξεχωριστής σχολικής μέρας είναι ο εορτασμός της Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που τιμάται κάθε χρόνο την 9η Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια σημαντική μέρα για τον απανταχού ελληνισμό. Είναι μια μέρα που υμνεί την ιστορική διαχρονία της γλώσσας μας και το σημαντικό πολιτισμικό της φορτίο.

Στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου προτείνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να υλοποιηθούν μεταξύ άλλων θεματικές παρουσιάσεις για την ιστορία και τη σημασία της ελληνικής γλώσσας, τη σχέση της με άλλες γλώσσες και τρόπους εμπλουτισμού του λεξιλογίου, εργαστήρια με λογοτέχνες, φιλολόγους και γλωσσολόγους καθώς και λογοτεχνικά εργαστήρια, ομάδες φιλαναγνωσίας, μικρές παραστάσεις ή δρώμενα εμπνευσμένα από την ιστορική πορεία της γλώσσας.

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες κατάλληλα, είτε την ίδια την ημέρα είτε νωρίτερα, με παρουσίαση υπό μορφή εκδήλωσης ή σχολικής γιορτής, ενθαρρύνοντας τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ ο εροτασμός της Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί σημαίνουσα ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία και η διαχρονικότητα της γλώσσας μας και να ενισχυθεί η αγάπη των μαθητών για τον πολιτισμό και τις αξίες που διαμορφώθηκαν μέσα από αυτήν.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ