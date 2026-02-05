«Περπατούσα στο δρόμο και φοβόμουν μη λυθούν τα κορδόνια μου...», πρόσθεσε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για το αυτοάνοσο που αντιμετωπίζει.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αναφερόμενη και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, η ηθοποιός σε πρόσφατες δηλώσεις της, αποκάλυψε πως αντιμετώπισε στο παρελθόν ένα ζήτημα υγείας που τις προκαλούσε κινητικά προβλήματα. Σήμερα, μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε πως πρόκειται για ένα χρόνιο αυτοάνοσο.

Παράλληλα, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε πως η διάγνωση ήρθε πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ νωρίτερα αντιμετώπιζε έντονους πόνους και δυσκολίες στην κίνηση που τις απέδιδε στην σκολίωση.

Η αποκάλυψη της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους για την υγεία της

Η ηθοποιός, περιέγραψε ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της καθημερινότητάς της, όταν ακόμη δεν γνώριζε την ύπαρξη του αυτοάνουσου που την επηρεάζει: «Πριν ένα χρόνο διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που λέγεται «αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα». Για κάποια χρόνια είχα έντονους πόνους σε όλο το σώμα. Αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη. Από τον αυχένα μέχρι τα πόδια… Οι πόνοι χειροτέρευαν και άρχισα να μη μπορώ να κάνω πράγματα... Μείωσε την κινητικότητά μου... Περπατούσα στο δρόμο και φοβόμουν να μη λυθούν τα κορδόνια μου γιατί δεν είχα τρόπο να τα δέσω. Για κάποιο καιρό νόμιζα ότι είχε σχέση με την επέμβαση που είχα κάνει για τη σκολίωση».

Και εξήγησε πως η διάγνωση καθυστέρησε καθώς θεωρούσαν πως οι πόνοι προέρχονται από την επέμβαση που είχε κάνει για τη σκολίωση: «Έκανα ειδικές εξετάσεις… Δεν ήταν αυτό και αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση (η επέμβαση της σκολίωσης). Έκανα ειδικές εξετάσεις και να πέσεις και σε καλό γιατρό. Παίρνεις αγωγή χρόνια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά τα αυτοάνοσα, η ηθοποιός εξήγησε πως σύμφωνα με το γιατρό της, ακόμη δεν υπάρχει σαφής εξήγηση σχετικά με την προέλευσή τους: «Ο γιατρός μου – που τον εμπιστεύομαι - είπε ότι δεν γνωρίζουνε ακόμα πώς ακριβώς ξεκινάνε τα αυτοάνοσα και είναι πολύ απλοϊκή η διάγνωση είναι το άγχος. Αυτό που έχω, το έχω πολλά χρόνια. Υπάρχει πολλά χρόνια απλά δεν έδωσα εγώ σημασία. Είδα ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι και πολλοί δεν το ξέρουν... Ένιωσα τεράστια ανακούφιση όταν άκουσα τι είναι γιατί συνέχεια μου έλεγαν δεν έχεις τίποτα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6ut0zfctm9?integrationId=40599y14juihe6ly}