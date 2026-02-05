Η influencer διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις στα ερωτικά της.

Στην πιο όμορφη φάση στα προσωπικά της φαίνεται πως βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, η οποία βιώνει όπως η ίδια δηλώνει μέσα από αναρτήσεις της, την απόλυτη αγάπη.

Στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, η γνωστή influencer δείχνει πιο χαρούμενη και ήρεμη από ποτέ.

Το ζευγάρι συμπλήρωσε πρόσφατα έναν χρόνο σχέσης και η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Μέσα από τα social media αποκάλυψε τη μεγάλη ανθοδέσμη που της χάρισε ο σύντροφός της, σηματοδοτώντας την πρώτη τους επέτειο με έναν ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο.

Ωστόσο, τα λουλούδια αποδείχθηκαν μόνο η αρχή. Το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο TikTok μια ακόμη πιο εντυπωσιακή έκπληξη, ο Δημήτρης της έχει οργανώσει ένα ταξίδι με άγνωστο προορισμό.

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε βίντεο:

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και δεν ξέρω καν πού πάμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω κάπου χωρίς να ξέρω τον προορισμό, οπότε δεν έχω ιδέα τι βαλίτσα να ετοιμάσω. Μου είπε μόνο ότι δεν θα έχει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι πιο ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει».

Η Ιωάννα Τούνη δεν δίστασε να εκφράσει και τη συγκίνησή της για τον τρόπο που τη φροντίζει ο σύντροφός της. «Κλείσαμε έναν χρόνο και αυτό είναι το ταξίδι-δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται τόσο για να με κάνει χαρούμενη – και όχι μόνο με υλικά πράγματα. Αυτό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως νιώθει «πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων».