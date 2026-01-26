Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη εναντίον του κατηγορούμενου για την υπόθεση του revenge porn εναντίον της.

Τρεις μέρες μετά την αναβολή του δικαστηρίου για την υπόθεση revenge porn, η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε εναντίον του ενός κατηγορούμενου μέσα από μια σειρά stories που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με την influencer, ο άνδρας ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο κατέθεσε στο δικαστήριο για πρώτη φορά ότι έχει στραβισμό!

«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου τις τελευταίες μέρες… η αλήθεια είναι πως «χάθηκα» προσπαθώντας λίγο να ηρεμήσω… Την Παρασκευή που μας πέρασε ήταν για ακόμη μια φορά η δίκη που τόσα χρόνια με ταλαιπωρεί… η οποία πήρε ακόμη μια διακοπή για τις 20 Φεβρουαρίου!

Αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι; Όταν είμαι στεναχωρημένη και «κρύβομαι» και «κλείνομαι» στον εαυτό μου και στους γύρω μου… αυτοί που κερδίζουν και χαίρονται είναι μόνο οι κατηγορούμενοι και ο κύκλος τους, που παραμονεύουν και παρακολουθούν το προφίλ μου σαν τα μαύρα κοράκια! Δεν θα τους κάνω την χάρη λοιπόν! Ντράπηκε η ντροπή!», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη.

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε:

«Με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πάει να θίξουν την ηθική μου, και γενικά με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας με έναν που αρκεί για να σου καταστρέψει τη ζωή»

«Επίσης, δεν ξέρω αν σε έχω σχολιάσει το εξής, γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν έχω ανεβάσει τόσο δεν έτυχε να μιλήσουμε. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι, είναι πραγματικά να ντρέπεται η ντροπή. Ο κατηγορούμενος λοιπόν, με τον οποίο εμφανίζομαι στο βίντεο, ο οποίος κοιτάει την κάμερα, ισχυρίστηκε για πρώτη φορά τώρα ότι έχει στραβισμό. Δεν είδε μάλλον ποιος το τραβάει και ότι είναι ο κολλητός του, γιατί έχει στραβισμό, οπότε δεν θα μπορούσε να δει. Δεν ξέρω… ξέρεις κάτι; Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για αυτό σήμερα. Πολύ δυσάρεστο μου είναι όλο αυτό», είπε καταληκτικά.