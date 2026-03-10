Το αμερικανικό αργό σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, ξεπερνώντας το 11%, φτάνοντας τα 84,12 δολάρια το βαρέλι.

Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς υποχωρούν περισσότερο από 10%, με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες της αγοράς ότι θα υπάρξει απελευθέρωση έκτακτων στρατηγικών αποθεμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά περίπου 10,5% και διαμορφώθηκε στα 88,60 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, ξεπερνώντας το 11%, φτάνοντας τα 84,12 δολάρια το βαρέλι. Η έντονη διόρθωση σημειώθηκε μία ημέρα μετά την απότομη άνοδο των τιμών, όταν τη Δευτέρα το πετρέλαιο είχε φτάσει σχεδόν τα 120 δολάρια.

Η μεταστροφή του κλίματος συνδέεται με την έκτακτη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο απελευθέρωσης αποθεμάτων από τις στρατηγικές δεξαμενές των κρατών μελών. Οι περισσότερες από τριάντα χώρες που συμμετέχουν στον οργανισμό διαθέτουν συνολικά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε αποθέματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους κρίσης για τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη σοβαρή αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς στον κόσμο.

Η ανασφάλεια για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έχει οδηγήσει αρκετά δεξαμενόπλοια να παραμείνουν αγκυροβολημένα, γεγονός που ενίσχυσε αρχικά τις πιέσεις στην αγορά και οδήγησε σε εκρηκτική άνοδο των τιμών. Ωστόσο, η προοπτική παρέμβασης μέσω των στρατηγικών αποθεμάτων φαίνεται να κατευνάζει προσωρινά τις ανησυχίες, οδηγώντας τις τιμές σε έντονη πτώση.