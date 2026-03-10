Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε στα 5.233 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 2,53%, ενώ παρόμοια ανοδική τάση κατέγραψαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο την Τρίτη, ενισχυμένος από την υποχώρηση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό και την πτώση των τιμών του πετρελαίου, μετά από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να «τελειώσει σύντομα». Η αποδυνάμωση του δολαρίου και η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων προσέφεραν επιπλέον στήριξη στα πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε στα 5.233 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 2,53%, ενώ παρόμοια ανοδική τάση κατέγραψαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα. Το ασήμι σημείωσε ισχυρό ράλι, ενισχυόμενο κατά 5,92% στα 89,525 δολάρια. Η πλατίνα κατέγραψε επίσης άνοδο, φθάνοντας στα 2.213 δολάρια ανά ουγγιά, με κέρδη περίπου 44 δολαρίων. Η ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών συνέβαλε επίσης στην ενίσχυση του χρυσού, καθώς μειώθηκαν οι πιέσεις για αυξημένα περιθώρια ασφάλισης σε άλλες αγορές. Παράλληλα, το ασθενέστερο δολάριο και οι χαμηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύουν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν έντονα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 7% μετά τις δηλώσεις Τραμπ, που μείωσαν τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν ότι εκείνοι θα «καθορίσουν το τέλος του πολέμου», προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει να εξαχθεί «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,6% σε χαμηλό μίας εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, μειώνοντας το κόστος διακράτησης του πολύτιμου μετάλλου.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Οι αγορές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου, ενώ σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group η πρώτη μείωση επιτοκίων για το 2026 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν τα νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο, που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, καθώς και τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) – το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed – την Παρασκευή