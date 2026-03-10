Ο Τσαρλς Έλληνας αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα των υδρογονανθράκων, με εμπειρία 35 ετών. Έχει διατελέσει CEO στην Κρατική Εταιρία Υδρογονανθράκων της Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ) και είναι Senior Fellow στο Global Energy Center του Atlantic Council .

Στη συνέντευξη που έδωσε στο Dnews, ο κ. Έλληνας αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στο Ιράν στην ενεργειακή αγορά. Επισήμανε ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να φτάσει το πετρέλαιο τα 150 δολάρια το βαρέλι, αν συνεχιστεί ο πόλεμος και οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές εκγαταστάσεις.

Εκτίμησε ακόμα ότι αν κλείσει η στρόφιγγα του ιρανικού πετρελαίου δεν θα απειληθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας. Τέλος, θεωρεί ότι η Ρωσία βγαίνει κερδισμένη από την εκτυλισσόμενη κρίση.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τσαρλς Έλληνα στο Dnews:

- Ποιες είναι μέχρι τώρα οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν στη διεθνή αγορά της ενέργειας;

- Η κύρια επίπτωση είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που προκάλεσε μπλοκάρισμα περίπου 20% του πετρελαίου, 20% του LNG και περίπου 17% των παγκόσμιων εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων. Αυτό έχει οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου Brent στα $97 δολάρια/βαρέλι και την τιμή του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF στα €55 ευρώ/MWh, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για την παγκόσμια οικονομία.

150 δολάρια το βαρέλι

- Παρά τις επιθέσεις, εξακολουθούν να περνούν πετρελαιοφόρα από τα Στενά του Ορμούζ;

- Η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει ουσιαστικά σταματήσει. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στις απειλές από το Ιράν, αλλά και στο γεγονός ότι οι κύριες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποσύρει την κάλυψη κινδύνου πολέμου για πλοία στον Περσικό Κόλπο.

- Ο υπουργός ενέργειας του Κατάρ Σαάντ αλ Κάαμπι δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος να σταματήσουν οι εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις χώρες του Κόλπου και να δούμε την τιμή του πετρελαίου να φτάνει τα 150 δολάρια το βαρέλι. Συμμερίζεστε αυτούς τους φόβους;

- Ναι. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έφτασε τα $120 δολάρια/βαρέλι σήμερα πριν πέσει στα $97 δολάρια/βαρέλι. Αλλά αν ο πόλεμος συνεχιστεί για έξι εβδομάδες, όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, και οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κλιμακωθούν και πλήξουν ολόκληρη την περιοχή, ο κίνδυνος των $150 δολαρίων/βαρέλι θα γίνει πραγματικός.

Η Κίνα

- Θεωρείτε ότι η Κίνα θα αναγκαστεί να καταβάλει μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος μετά από μια ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν; Υπάρχει περίπτωση να απειληθεί η ενεργειακή ασφάλειά της;

- Η Κίνα εισήγαγε περίπου 1,35 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (mb/d) ιρανικού αργού πετρελαίου το 2025, ποσό που αντιπροσώπευε περίπου το 12% των εισαγωγών της μέσω θαλάσσης. Παρόλο που είναι σημαντικό, αυτό δεν είναι καθοριστικό. Η Κίνα μπορεί να το αντικαταστήσει με παρόμοιας ποιότητας αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία, τον Καναδά ή τη Λατινική Αμερική. Θα μπορούσε να κοστίσει κάπως περισσότερο, επειδή το ιρανικό πετρέλαιο προς την Κίνα ήταν αναλόγως φθηνότερο, αλλά δεν είναι κρίσιμο για την ενεργειακή της ασφάλεια.

Θα ήταν πιο κρίσιμο εάν οι εισαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, περίπου 5,6 mb/d το 2025, σταματούσαν εντελώς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αντικατάσταση αυτών θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η Κίνα διαθέτει μεγάλα στρατηγικά και εμπορικά αποθέματα πετρελαίου, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν 4 μήνες εισαγωγών. Η χρήση αυτού και η αύξηση των εισαγωγών από τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική μπορεί να τη βοηθήσει να αντέξει διαταραχές έως και έξι μήνες.

Η Ρωσία

- Ορισμένοι εκτιμούν ότι η Ρωσία μπορεί να βγει κερδισμένη από τον πόλεμο στο Ιράν, μιας και ενδέχεται η Κίνα να αυξήσει τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου. Εσείς τι πιστεύετε;

- Ναι, η Ρωσία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους από τον πόλεμο στο Ιράν, ειδικά όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επειδή οι διαταραχές στον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τη ζήτηση για ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο/LNG. Οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του LNG θα αυξήσουν τα έσοδα της ρωσικής κυβέρνησης, όπως και άλλων χωρών εξαγωγέων πετρελαίου και φυσικού αερίου/LNG, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Επωφελείται επίσης από την χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου της, καθώς ο Πρόεδρος Trump προσπαθεί να περιορίσει τις αυξήσεις στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Η Ρωσία αποκτά επίσης κάποια έμμεσα πλεονεκτήματα από τον πόλεμο στο Ιράν στον Ουκρανικό πόλεμό όσον αφορά τον στρατηγικό αποπροσανατολισμό από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς η προσοχή τους επικεντρώνεται στο Ιράν, ως επίσης και από πιθανό περιορισμό στις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία.

- Έχουν αποδώσει οι κινήσεις Τραμπ για τον περιορισμό των πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά; Αναφέρομαι κυρίως στη συμφωνία με την Ινδία.

- Οι ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης μειώθηκαν στα 2,8 mb/d τον Φεβρουάριο από 3,8 mb/d τον Δεκέμβριο λόγω των αυστηρότερων κυρώσεων των ΗΠΑ. Αλλά με τις ΗΠΑ να χαλαρώνουν τώρα ορισμένες από αυτές τις κυρώσεις, ειδικά προς την Ινδία, οι ρωσικές εξαγωγές μέσω θαλάσσης αυξάνονται σημαντικά.

Η Βενεζουέλα

- Το άνοιγμα της Βενεζουέλας στις πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες τι επιπτώσεις θα έχει στη διεθνή αγορά;

- Το άνοιγμα της Βενεζουέλας σε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή από έναν μέσο όρο γύρω στα 800.000 mb/d το 2026 σε περίπου 1,1 mb/d μέχρι τα μέσα του 2026 και σε πάνω από 1,4 mb/d εντός δύο ετών. Η άμεση αύξηση είναι περιορισμένη λόγω των κατεστραμμένων υποδομών και των υψηλών επενδυτικών κινδύνων, γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια σταδιακή και όχι άμεση επιστροφή στην αγορά.

Ως αποτέλεσμα, ο άμεσος αντίκτυπός της Βενεζουέλας στην παγκόσμια αγορά θα είναι περιορισμένος, επειδή η αύξηση είναι μικρή για να επιδράσει την αγορά σημαντικά.