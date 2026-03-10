Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση παραμένει «σε ετοιμότητα» για την ενεργοποίηση μέτρων ανακούφισης για το ενεργειακό κόστος, άλλες κυβερνήσεις λαμβάνουν αποφάσεις και τις υλοποιούν.

Η έντονη αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εξαιτίας της γενικευμένες σύρραξης στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οδηγεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη λήψη έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων και τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές.

Πρώτη η Σερβία ανακοίνωσε την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου και όλων των πετρελαϊκών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης έως τις 19 Μαρτίου. Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης και αφορά όλες τις μεταφορικές διαδρομές εξαγωγής.

Σύμφωνα με την υπουργό Μεταλλείων και Ενέργειας, Ντουμπράβκα Ντέντοβιτς Χαντάνοβιτς, το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία της εγχώριας αγοράς, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ελλείψεις καυσίμων και αυξήσεις τιμών που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών. Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατάσταση μετά τις 19 Μαρτίου και δεν αποκλείει την υιοθέτηση νέων μέτρων εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Ανάλογες παρεμβάσεις εξετάζονται και σε άλλες χώρες: Στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης 95 οκτανίων, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να διαθέσει στρατηγικά αποθέματα καυσίμων που επαρκούν για 45 ημέρες εγχώριας κατανάλωσης.

Ο υπουργός Οικονομίας Μάρτον Νάγκι ανακοίνωσε το μέτρο, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν να επιβάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων για τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στη χώρα, προκειμένου να προστατευθούν καταναλωτές και επιχειρήσεις από την αύξηση του κόστους.

Στην Κροατία, η κυβέρνηση επανέφερε σήμερα ανώτατα όρια στις τιμές καυσίμων για διάστημα δύο εβδομάδων. Παρότι οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ αυξάνονται, τα μέτρα περιορίζουν την άνοδο για τους καταναλωτές. Η τιμή της απλής βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 1,55 ευρώ - σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι θα ίσχυε χωρίς την κρατική παρέμβαση. Παράλληλα, η κυβέρνηση μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ για το διάστημα έως τις 23 Μαρτίου.

Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία των κυβερνήσεων για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στις αγορές ενέργειας και το κόστος καυσίμων στην Ευρώπη.