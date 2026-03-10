«Σε παιχνίδια παρασκηνίου που θέλουν να φτιάχνουν κόμματα για να μπορεί ο καθένας να έχει έναν παίκτη στο τραπέζι, το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν συμμετέχουμε», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Την ανησυχία του για την εξέλιξη της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Ράνια Τζίμα και το in.gr.

«Εάν οι βομβαρδισμοί εξελιχθούν σε χερσαίες επιχειρήσεις, και με την εμπλοκή κι άλλων δυνάμεων όπως έγινε στη Συρία, οι εκτιμήσεις μου είναι πολύ δυσάρεστες τόσο για τον λαό του Ιράν όσο και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής αλλά και την Ευρώπη. Διότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, ένα μεγάλο κύμα μεταναστών, προσφύγων, από όλη την περιοχή, καθώς και φοβερές οικονομικές συνέπειες» σημείωσε.

Σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «τα γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο, προφανέστατα δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας. Είναι λογικό. Γι' αυτό, σωστά η χώρα μας και οι ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν αμέριστη αλληλεγγύη στην Κύπρο. Μιλώ για όλη την Κύπρο, διότι έχει ενταχθεί όλο το νησί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είναι αδιανόητες οι επιλογές Ερντογάν να στείλει F-16. Εκεί πάνε τα ευρωπαϊκά κράτη να στηρίξουν την Κύπρο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν έχει κανέναν λόγο να ενισχύσει τον στρατό κατοχής».

Και επέμεινε με έμφαση: «Η θέση μας είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε την Κύπρο και οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ενδεχομένως πληγεί. Δεν υπάρχει, όμως, για μας κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας σ' έναν πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν. Καμία εμπλοκή σημαίνει και μη χρήση των βάσεων σε επιχειρήσεις που μπορεί να ξεκινήσουν από την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η «προληπτική» στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι ο σεβασμός στους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας είναι αδιαπραγμάτευτος.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέχτηκε με ένα αφήγημα, αυτό του απομονωτισμού. Τι έλεγε; "Οι Δημοκρατικοί μας οδηγούν συνεχώς σε πολέμους, άρα... μένουμε στο καβούκι μας, κοιτάμε την οικονομία μας" και διάφορα άλλα. Κι αντ' αυτού, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Κάτι που δεν το τόλμησε κανείς, το τολμά μαζί με τον Νετανιάχου. Υπάρχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και κάποιοι κανόνες που καθόρισαν τις διπλωματικές σχέσεις για πάρα πολλά χρόνια. Αν φύγουμε απ' αυτό και πάμε σε μια ζούγκλα, όπου ο Τραμπ θα λέει "θα βομβαρδίσω και μετά θα διορίσω ποια θα είναι η επόμενη ηγεσία του Ιράν", καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν κόσμο όπου οι αναθεωρητές, οι ισχυροί, θα λειτουργούν εις βάρος όποιων θεωρούν λιγότερο ισχυρούς ή αδύναμους. Αυτός ο κόσμος, νομίζω δεν είναι ο κόσμος που οραματίζεται ένας δημοκράτης, ένας προοδευτικός, ο ίδιος ο ελληνικός λαός, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αρχές και τις αξίες που την διέπουν», πρόσθεσε.



Ερωτηθείς για τη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, επισήμανε: «Ο κ. Σάντσεθ δεν εξέφρασε μια προσωπική άποψη. Εξέφρασε την άποψη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, η οποία είναι αυτή που σας είπα: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αμέριστη - γι' αυτό τις επόμενες μέρες πήγε πλοίο και της Ισπανίας στην Κύπρο - αλλά καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Αυτή είναι η θέση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, αυτή εξέφρασε ο κ. Σάντσεθ, αυτή εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στο ρουλεμάν της Νέας Δημοκρατίας. Τι διάβασα και τι άκουσα και μάλιστα από πολλούς συναδέλφους σας, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν στρατευτεί στην προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι, "μα τι μιλάει ο Σάντσεθ που εξοπλίζει την Τουρκία". Θέλω να πω, λοιπόν, στον ελληνικό λαό, με την ευκαιρία της συνέντευξής μας, ότι η συμφωνία για να δώσει η Ισπανία τεχνογνωσία για τα αεροπλανοφόρα στην Τουρκία, δεν την υπέγραψε ο κ. Σάντσεθ. Την υπέγραψε ο κ. Ραχόι, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ομοτράπεζος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Για να λέμε τα πράγματα σωστά. Όπως βέβαια, όπλα στην Τουρκία δεν πουλάει μόνο η Ισπανία. Πουλάει και η Ιταλία της κυρίας Μελόνι, δεν το άκουσα. Πουλάει και η Γερμανία του κυρίου Μερτς, δεν το άκουσα. Άρα, καλό θα είναι τα fake news σε τέτοιες συνθήκες να πηγαίνουν λίγο στην άκρη και να μιλάμε σοβαρά. Όταν μιλάμε για χώρες που έβαλαν πλάτη στην Ελλάδα, όταν ήταν στα όρια της χρεοκοπίας. Γιατί και η Γαλλία, και η Ισπανία, και η Πορτογαλία, στήριξαν την Ελλάδα και η Ιταλία με τον Ντράγκι, όταν η Ελλάδα έφτασε στα όρια να φύγει από το ευρώ. Άρα, το να προσπαθούμε με fake news να αποδυναμώσουμε χώρες, όχι μόνο γεωπολιτικούς, αλλά και οικονομικούς στρατηγικούς συμμάχους μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για την κυβέρνηση».

Επέμεινε στην ανάγκη η ΕΕ να έχει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά προγράμματα και κοινή στρατηγική εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. «Ως ευρωβουλευτής είχα πάρει μια πρωτοβουλία: έθεσα ρήτρες στον φάκελο που δημιουργήθηκε για να αρχίσουμε να συζητάμε όρους και κανόνες εξαγωγής όπλων των ευρωπαϊκών κρατών σε τρίτες χώρες. Για πρώτη φορά μπήκαν στο ευρωπαϊκό κείμενο ρήτρες, οι οποίες έλεγαν ότι δεν μπορούν να πωλούνται όπλα σε χώρες που απειλούν κυριαρχικά δικαιώματα χωρών της Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα) ή σε χώρες που έχουν τρομοκρατία, χώρες του Μαγκρέμπ, του Σαχέλ, εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σχετικά με την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στην ελληνική κοινωνία, σημείωσε ότι «πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε τα πράσινα τιμολόγια να γίνουν μπλε τιμολόγια, σταθερά τιμολόγια. Γιατί με σταθερές τιμές ο άλλος νιώθει ασφάλεια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πιθανόν να πρέπει να συνδεθεί με την αύξηση των τιμών και να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά».

Ως προς το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και ερωτηθείς για τον ρόλο του πρωθυπουργού, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου είχαν πλήρη εικόνα του Predator. Είμαι σίγουρος ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος οργάνωσαν αυτό το παρακράτος των υποκλοπών και του Predator. Διότι για μας, ΕΥΠ και Predator είναι το ίδιο πράγμα. Φαίνεται απ' τις ημερομηνίες και απ' τα στοιχεία που έχουν προκύψει».

«Οι πρωτοβουλίες μου για τις υποκλοπές, για το κράτος δικαίου, δεν είναι για να κάνω επικοινωνιακό σόου. Είναι για να αλλάξω τη χώρα μας. Είναι για να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα ξέρει ο κάθε πολίτης ότι όσο ισχυρός και να είσαι οικονομικά ή πολιτικά, θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση με τον φτωχότερο Έλληνα. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό είναι το χρέος μου, γι’ αυτό θα πάω και τις υποκλοπές μέχρι τέλους. Το τέλος θα είναι, όταν πληρώσουν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος» συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν επικριτικός για «τις συνεχείς υποθέσεις διαφθοράς της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας». «Είναι μια σκοτεινή κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση, που κατασπαταλά συστηματικά τους πόρους του ελληνικού λαού, -είτε ευρωπαϊκούς είτε εγχώριους-. Δείτε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι να πρωτοπιάσουμε; Εδώ έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» σημείωσε.

Προσδιόρισε ως κεντρικό διακύβευμα την πολιτική αλλαγή, τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

«Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο: τη νίκη έστω και με μία ψήφο. Ο στόχος, λοιπόν, είναι ένας: η πολιτική αλλαγή. Μια άλλη πολιτική, η οποία θα μειώσει τις ανισότητες, θα οικοδομήσει ισχυρή υγεία και παιδεία, θα έχει μία άλλη κοινωνική πολιτική και όχι διαφθορά».

Απέρριψε απόλυτα τυχόν σενάρια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία επισημαίνοντας σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου όπου παρουσίασε διάφορες εκδοχές ότι «δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, σε καμία εκδοχή της. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν υπάρχει».

Ενώ ερωτηθείς για τη χρεία ειδικού σχετικού ψηφίσματος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε: «Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό για να το χρησιμοποιήσουμε λες και είμαστε σε γενική συνέλευση φοιτητών. Επειδή δεν είναι γενική συνέλευση φοιτητών, δεν είναι θέμα ψηφίσματος, είναι θέμα εθνικής πολιτικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του θα παρουσιάσει την εθνική στρατηγική του για τη χώρα, όπου θα γίνεται απολύτως καθαρό ότι αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι θέμα ενός ψηφίσματος. Είναι θέμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής».

Κληθείς να τοποθετηθεί για τις συγκλίσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και τα πολιτικά σχέδια του κ. Τσίπρα, σημείωσε:

«Η Κεντροαριστερά και η Δημοκρατική Παράταξη θα πρωταγωνιστήσει με καθαρά λόγια, με ήθος και συνέπεια. Πρόσωπα που έχουν κριθεί για τις επιλογές τους δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Όταν έχεις οργανώσει ένα ολόκληρο σχέδιο εξαφάνισης του ΠΑΣΟΚ και μετά από αυτό το σχέδιο οργανώνεις ένα σχέδιο εξαφάνισης του ίδιου του κόμματός σου, δεν νομίζω ότι έχεις την αξιοπιστία να θεωρείς ότι αυτός ο χώρος μπορεί να αναγεννηθεί μέσω ενός προσκηνιακού πολιτικού σχεδίου. Εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες για να ανοιχτεί και η παράταξή μας. Είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Δεν αποκλείουμε τις συνεργασίες. Αλλά πάντα με πολιτικό περιεχόμενο. Στη Βουλή, με κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες. Στην κοινωνία. Ό,τι προγραμματικό και αν κάνουμε, θα είναι στο προσκήνιο. Σε παιχνίδια παρασκηνίου που θέλουν να φτιάχνουν κόμματα για να μπορεί ο καθένας να έχει έναν παίκτη στο τραπέζι, το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν συμμετέχουμε. Και αυτή είναι η δύναμή μου. Δύναμή μου είναι η πολιτική μου αυτονομία. Όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, τα πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν μου έφτιαξαν ούτε κανάλια, ούτε εφημερίδες, ούτε site. Δίνω, λοιπόν, έναν αγώνα με αυτονομία, με σοβαρότητα και ελπίζω ο ελληνικός λαός να τον τιμήσει, να είμαστε πρώτο κόμμα, να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε πολιτική αλλαγή».