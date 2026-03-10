Τι αναφέρε η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον γάμο του.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του με την αγαπημένη του, Έλενα Μαστραγγελή.

Την αποκάλυψη έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day» το πρωί της, μεταφέροντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί τον ερχόμενο Μάιο, σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

«Μου έστειλαν πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο και θα είναι σε πολύ στενό κύκλο. Περιμένω και την επιβεβαίωση για το αν θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία ή σε δημαρχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύντροφο του παρουσιαστή, τονίζοντας τη στήριξη που του έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Όπως είπε, η Έλενα Μαστραγγελή έχει σταθεί στο πλευρό του όχι μόνο στις οικονομικές δυσκολίες, αλλά και σε θέματα υγείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και την αφοσίωσή της.

«Το τεστ των ανθρώπων που μας αγαπούν είναι στα δύσκολα. Στα εύκολα όλοι είναι δίπλα μας. Στα δύσκολα του Ανδρέα, ακόμη και στα θέματα υγείας, του έχει σταθεί πραγματικά πολύ», σημείωσε.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Έλενα Μαστραγγελή είναι μαζί εδώ και περίπου 11 χρόνια.

