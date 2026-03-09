«Τελικά η Φαίη σας κάλεσε στο γάμο της…;», ρώτησε η Ελεονώρα Μελέτη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε η Ελεονώρα Μελέτη, ενώ ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου.

Η Ευρωβουλευτής, αρχικά τοποθετήθηκε σχετικά με τον κακοποιητικό λόγο, τονίζοντας πως δεν έχει κοινά σημεία με την κριτική.

Προς το τέλος των δηλώσεών της, ωστόσο, θέλησε να μάθει λεπτομέρειες για τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά, ρωτώντας τη δημοσιογράφο αν εκείνη είναι καλεσμένη.

Μεταξύ άλλων, η Ελεονώρα Μελέτη δήλωσε αρχικά: «Ο κακοποιητικός λόγος δεν έχει καμία σχέση με την κριτική. Για να τα μπερδεύεις αυτά τα δύο, πρέπει να έχεις θέμα αντίληψης. Η κριτική, το ένα βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι θα πρέπει να σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος…».

Σε ό,τι αφορά την Φαίη Σκορδά και τον γάμο της, η Ευρωβουλευτής χρησιμοποιώντας το χιούμορ της, απευθύνθηκε στην παρουσιάστρια λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τελικά η Φαίη σας κάλεσε στο γάμο της; Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή πάντως. Γιατί έχω κάνει και γάμο και βάφτιση, τελείως κρυφά, δεν το είχε πάρει πρέφα άνθρωπος. Δεν πειράζει, ας παρεξηγηθεί και κόσμος. Δεν γίνεται…».

